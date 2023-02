Serie B, Modena: ufficiale il rinnovo del ds Vaira

Il direttore sportivo gialloblù ha sottoscritto il proprio prolungamento fino al 30 giugno 2025

22-02-2023 16:28

In casa Modena (che in Serie B è nel pieno di un ottimo periodo di forma sotto la guida tecnica di Attilio Tesser), rinnovo contrattuale per il direttore sportivo Davide Vaira, già autore dell’entusiasmante ritorno in cadetteria della passata stagione. Questo il comunicato ufficiale della società emiliana:

“Il Modena FC ha avviato la costruzione del proprio futuro, sotto il segno della continuità aziendale. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la società sono lieti di comunicare il rinnovo contrattuale di Davide Vaira. Il direttore sportivo, toscano di Carrara, 38 anni, arrivato in gialloblù nel giugno 2021 insieme con la famiglia Rivetti, si è legato al club fino al 30 giugno 2025”.