Serie B, occhi puntati su Reggiana-Cesena: il derby dell’Emilia-Romagna scalda la giornata

Regna un grande equilibrio nei precedenti derby tra i Granata e Bianconeri, i numeri e i temi tattici della sfida del Mapei Stadium

Regna un grande equilibrio nei precedenti derby tra i Granata e Bianconeri, i numeri e i temi tattici della sfida del Mapei Stadium



Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’erbazzone contro il liscio targato Orchestra Casadei. Reggiana e Cesena si affrontano, nel 25° turno della Serie BKT 2024-2025, in uno dei derby più caldi e attesi del torneo cadetto. Calcio d’inizio alle 15 di domenica 9 febbraio nella cornice del Mapei Stadium del capoluogo emiliano.

Vincere per volare

Una sfida tutta da vivere tra due squadre divise da sole due lunghezze nella parte centrale della classifica del campionato di Serie B. Per la truppa granata di mister Viali in 24 giornate 7 successi, 10 sconfitte, 7 pareggi con 28 punti all’attivo. Viceversa, per i bianconeri di mister Mignani bottino di 8 vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi con 30 punti in cascina. Nel girone di andata l’incontro dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi si chiuse 1-1 con firme, nel corso della ripresa, di Pettinari per la Reggiana e Shpendi per il Cesena.

Dal punto di vista delle marcature i padroni di casa ne hanno realizzate 24 subendone 28 (differenza -4). Dal canto suo il Cesena ha violato la porta avversaria 32 volte, incassando invece 34 gol (differenza -2). Interessante constatare, consultando i dati. Opta, come le contendenti mostrino lo stesso numero di reti realizzate all’esterno dell’area di rigore avversaria (4). Netta, da una e dall’altra parte, la prevalenza di marcature costruite all’interno dell’area (20 per la Reggiana, 28 per il Cesena).

I numeri del Derby

Fonte: AC Reggiana 1919 - Instagram

Analizzando a fondo i riferimenti statistici, balza all’occhio un dettaglio ulteriore degno di nota. La squadra granata ha buttato alle ortiche ben 8 punti da posizioni di momentaneo vantaggio, mentre è riuscito a conquistarne solo 1 rimontando uno svantaggio iniziale. D’altro canto, i bianconeri mostrano un maggior equilibrio in tal senso: 8 punti persi per strada da posizione di risultato favorevole, 7 punti incamerati da handicap nel risultato. Un dato, quest’ultimo, certamente da tenere in debita considerazione nell’arco della contesa di domenica.

Sviscerando altre curiosità numeriche, si deduce che la Reggiana tende ad essere una squadra più fallosa con un totale di 382 infrazioni commesse contro le 388 subite. Diversamente il Cesena ha commesso 361 falli, ma ne ha patiti 343. Occorre poi riflettere sulla maggiore consistenza fisica dei granata. I ragazzi di Viali, infatti, hanno vinto ben 428 contrasti aerei, perdendone di contro 505. La truppa di Mignani invece ha prevalso nei duelli aerei 306 volte, capitolando in 324 circostanze.

Shpendi e compagni si lasciano preferire nella fantasia individuale con 184 dribbling riusciti contro i 195 errati. D’altro canto, Girma e compagni hanno portato a termine positivamente 159 dribbling, sbagliandone 188. Capitolo a parte quello relativo al valore odierno delle due rose: 14,05 milioni per la Reggiana, 23,15 per il Cesena. La squadra granata conta 28 effettivi con età media di 26,6 anni, 9 stranieri (32,1%) e un saldo riferito al mercato di -500mila euro. I romagnoli hanno in gruppo 29 giocatori con età media di 24,6 anni, 6 stranieri (20%) e un saldo trasferimenti di +550mila euro.

I precedenti

Sono stati solo 10 i confronti tra i due club nel campionato cadetto. L’ultimo e unico acuto in trasferta dei bianconeri risale addirittura all’annata 1972-1973 con il punteggio finale di 1-2. Nelle altre occasioni in B si registrano 4 successi reggiani e 4 pareggi, mentre in Serie C il bilancio delle complessive 8 sfide giocate è di 7-3 per i locali.

Nel 2008-2009, inoltre, i granata conquistarono l’ultima gioia tra le mura amiche per 1-0 grazie al timbro di Stefani. Nel turno precedente weekend amaro per entrambe. La Reggiana ha ceduto il passo per 2-0 sul terreno del Sudtirol, il Cesena ha subito un 4-2 per mano del Catanzaro al Ceravolo.

Due proprietà solide

Fonte: Cesena FC Instagram

A fronteggiarsi sono due proprietà solide che, nell’arco delle recenti stagioni, stanno assicurando stabilità a livello societario alle due compagini. A Reggio ad operare è l’amministratore delegato Carmelo Salerno, entrato nell’organigramma granata nel dicembre 2020. Imprenditore edile, nel ramo dell’architettura per essere precisi, di origini calabresi classe 1971.

Proprietario della Safim S.r.l., azienda operante nelle zone del modenese, vanta al momento un patrimonio stimato di circa 71 milioni di euro. Salerno ha preso le redini del club reggiano con l’acquisizione delle quote di maggioranza possedute, fino a cinque anni fa, da Luca Quintavalli. In ottica futura l’intenzione di Salerno è di dar nuova vita allo storico stadio Mirabello. Sull”impianto, infatti, è in atto la valutazione di un progetto di riqualificazione.

Particolare il caso dei bianconeri. Il vecchio club romagnolo purtroppo ha dovuto subire lo step del fallimento nel 2018. Inizialmente è stato un gruppo di industriali del territorio a prendere in mano la situazione, tutelando così una storia lunga decenni e decenni. La Holding CFC SpA ha cambiato la denominazione da Romagna Centro e RC Cesena e nella stagione 2018-2019 è ripartita dalla Serie D.

Nel dicembre 2021 ecco l’ingresso di un team di imprenditori USA che conquista il 60% delle quote societarie del Cesena FC. Il percorso burocratico è andato a compimento nel 2022 con l’acquisizione del 100% delle quote da parte della JRL Investment Partners LLC. Anthony Scotto e John Aiello sono i copresidenti del sodalizio bianconero.

Il derby tra Reggiana e Cesena è in programma domenica 9 febbraio al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN e LaB Channel Prime Video.

Articolo di Alessandro Iacobelli