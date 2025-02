Serie B, occhi puntati su Sudtirol-Sampdoria: tra salvezza e ambizione

Sudtirol e Sampdoria si affrontano in una sfida a dir poco delicata in ottica salvezza ma con un occhio puntato alla risalita in classifica

Sudtirol e Sampdoria si affrontano in una sfida a dir poco delicata in ottica salvezza ma con un occhio puntato alla risalita in classifica

Si gioca in questo weekend la 26° giornata della Serie B 2024-2025. Nel programma in cartellone spicca la sfida del Druso tra Sudtirol e Sampdoria un match crocevia per entrambe le squadre che potrebbe dire tanto per il resto della stagione. Solo tre lunghezze dividono le compagini nelle zone calde della graduatoria.

La Sampdoria viaggia a quota 28 con 6 vittorie, 10 pareggi, 9 sconfitte. 29 gol fatti, 35 subiti (differenza reti -9). D’altro canto, il Sudtirol con 25 punti all’attivo in altrettante gare giocate. Lo score recita 7 successi, 4 pareggi e 14 sconfitte. Per i biancorossi sono 29 le reti messe a segno contro le 42 incassate.

Numeri a confronto

Dai dati Opta si evince in prima battuta un sostanziale equilibrio nella distribuzione dei cartellini. Risulta leggermente più “cattiva” la truppa blucerchiata con 61 cartellini gialli e 4 rossi, mentre i locali contano 57 gialli e due rossi. Al contrario occorre precisare che i ragazzi di mister Fabrizio Castori hanno commesso in totale 423 falli, subendone 319. Dall’altra parte sono 372 le infrazioni commesse dai liguri contro le 332 effettuate dagli avversari.

Osservando altre statistiche si comprende come il team di mister Semplici riesca ad essere maggiormente efficace nel cosiddetto “gioco corto“, vocabolo inventato in tempi non sospetti da Corrado Viciani, con 6888 passaggi corti (appunto) positivi contro i 1273 errati. Sul suddetto fondamentale tecnico i bolzanini invece soffrono di più con 6528 passaggi riusciti e 1250 negativi. Samp più lucida pure nei filtranti, 172 quelli portati a compimento rispetto ai 159 del Sudtirol.

Se apriamo diversamente il cassetto dei lanci lunghi, notiamo una prevalenza piuttosto marcata dei biancorossi che hanno incamerato 673 passaggi alti (sbagliandone però anche 878). I lanci lunghi eseguiti dai blucerchiati invece sono 520, contro i 786 errati. Quest’ultimo riferimento numerico dice molto sui principi tattici che caratterizzano le contendenti. Simile il dato relativo alla percentuale di possesso palla: 46 per il Sudtirol, 49 per i liguri.

Il valore economico delle rose di Sudtirol e Sampdoria

Mettiamo a confronto in questa sede anche la voce del valore delle due rose. Il team del FC Sudtirol presenta un valore di 13,35 milioni di euro per un’età media di 27,9 anni con 8 stranieri dei 31 componenti. I biancorossi registrano un bilancio trasferimenti nell’ultima sessione di mercato di +440mila euro.

La Sampdoria invece vanta un valore della rosa pari a 35,80 milioni di euro, con un gruppo formato da 31 elementi (9 calciatori esteri) e un’età media di 27,3 anni. Dal canto loro i blucerchiati mostrano un saldo relativo al mercato effettuato pari a +7,90 milioni di euro.

L’assetto societario dei due club

La storia della proprietà dei bolzanini è tutta da raccontare. Il Sudtirol FC è ufficialmente nato nel 1995 dalla volontà di un gruppo di imprenditori locali vogliosi di creare una realtà calcistica che potesse rappresentare l’intero territorio. L’architetto Hanns Huber fu il primo Presidente. La prima grande svolta si materializzò nel 1997 con la nomina a patron di Leopold Goller. Tre anni dopo il club conquistò la promozione in Serie C2 con Giuseppe Sannino in panchina.

Altro step rilevante fu quello del 2006 con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo con a capo Werner Seeber e l’ingresso nei quadri di un esperto di marketing come Pfeifer. Da rimarcare la nascita del FCD Alto Adige, costola a livello giovanile di fondamentale importanza. Nel 2009 il timone passò a Walter Baumgartner e, in quella stagione, divenne realtà anche la C1. Nel 2018 vide la luce l’FCS Center e nel 2019 iniziarono i lavori di riqualificazione dello stadio Druso.

Per quanto riguarda la Sampdoria l’ultima novità in ordine di tempo è quella del maggio 2023 con il passaggio di consegne da Massimo Ferrero al tandem Andrea Radrizzani-Matteo Manfredi al timone del club dopo le recenti vicissitudini e la gestione temporanea della vecchia bandiera ligure Lanna.

L’ex dirigente del Leeds in buona sostanza ha scongiurato il fallimento per la storica piazza blucerchiata. Lontani, per adesso, i tempi gloriosi delle presidenze mai dimenticate di Mantovani e Garrone. L’attuale organigramma propone appunto Manfredi nel ruolo di Presidente, Raffaele Fiorella Consigliere e CEO, Maheta Molango Consigliere, Alberto Bosco Direttore Generale, Alberto Gambale Direttore Amministrativo.

Quando si gioca, diffidati e direzione arbitrale

Sudtirol-Sampdoria è in programma alle 15 di sabato 15 febbraio con diretta streaming su DAZN e LaB Channel Prime Video. Diffidati, per il Südtirol: El Kaouakibi, Kofler, Masiello, Rover. Per la Sampdoria: Benedetti, Riccio, Sibilli, Tutino, Yepes.

La direzione arbitrale è affidata a Marco Monaldi di Macerata, assistenti Christian Rossi di La Spezia e Ivan Catallo di Frosinone; quarto ufficiale Francesco Zago di Conegliano, al Var Valerio Marini di Roma 1 mentre l’Avar è Davide Di Marco di Ciampino.

Articolo di Alessandro Iacobelli