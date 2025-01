Calciomercato Serie B: irrompe lo Spezia, nervi tesi tra Samp e Salernitana, domani tutti in campo

Anche in B inizia ad infiammarsi il calciomercato con le big e non solo pronte a rinforzarsi. Intanto domani si scende in campo: il programma completo

Il mercato continua ad infiammare anche le piazze di Serie B con le squadre che sono pronte a rinforzarsi per raggiungere i propri obiettivi e per cercare di battere la concorrenza. Lo Spezia vuole il grande colpo per ridurre il gap con le prime, mentre la Sampdoria e la Salernitana cercano una scossa per allontanarsi dalla zona rossa.

Spezia, mercato promozione

I primi due posti non sono lontani e il club ligure sta lavorando per cercare l’affondo promozione. Sassuolo e Pisa viaggiano a velocità elevate, ma i bianconeri vogliono tenere la scia e sfruttare qualsiasi passo falso. E il sogno più grande, come riporta TMW, è Lapadula. Al Cagliari non sta avendo molto spazio e una nuova avventura potrebbe stimolarlo. Melissano è al lavoro per più piste e secondo La Nazione gli occhi del dirigente sono finiti anche su Seghetti, attaccante del Perugia e Folino, difensore della Juve Stabia. Ancora il mercato è lungo, ma la società non vuole farsi scappare buone occasioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sampdoria-Salernitana, lotta mercato

Tra la Sampdoria e la Salernitana la lotta continua anche al di fuori del campo. Per evitare una clamorosa retrocessione, entrambe le squadre devono mettere mano al portafoglio e alle idee, per cercare di rinforzarsi. Da parte dai granata è arrivato anche un aiuto con l’acquisto di Girelli, che ha permesso ai blucerchiati di liberarsi di un esubero. Ma è anche vero che i campani hanno soffiato due obiettivi di mercato al club di Manfredi: Cerri e Raimondo. Ora i liguri stanno studiando la vendetta provando a bloccare Barba del Como.

Serie B, il programma della 21esima giornata

A seguire il programma della prossima giornata di Serie B:

Salernitana-Sassuolo ore 12.30 Dazn Cosenza-Mantova ore 15.00 Dazn Frosinone-Cremonese ore 15.00 Dazn Palermo-Modena ore 15.00 Dazn Reggiana-Bari ore 15.00 Dazn Spezia-Juve Stabia ore 15.00 Dazn SudTirol-Catanzaro ore 15.00 Dazn Cesena-Cittadella ore 17.15 Dazn Brescia-Sampdoria ore 19.30 Dazn

Serie B, il posticipo

Lunedì 12 gennaio scenderanno in campo Pisa e Carrarese per chiudere la giornata: