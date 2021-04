Serie B: tris del Pordenone all'Entella

Non poteva esserci esordio migliore per mister Domizzi. Gara senza storia quella che è andata in scena al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Un Pordenone concentrato sin dal primo minuto non ha lasciato scampo alla Virtus Entella, fanalino di coda della serie B e sempre più vicino alla retrocessione in serie C.

I Ramarri battono 3-0 la Virtus Entella e salgono a quota 37 in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione. Partita subito in discsa per i padroni di casa che dopo soli 5 minuti di gioco la sbloccano con Ciurria. Al 32′ gran numero di Misuraca, palla a Ciurria che crossa per Musiolik che da due passi non può sbagliare e segna il suo secondo gol consecutivo dopo quello di Brescia. Partita in ghiaccio con il Pordenone in totale controllo complice anche l’espulsione di De Luca che lascia gli ospiti in 10. Il terzo gol che chiude l’incontro sul 3-0 definitivo arriva per merito di Butic in pieno recupero.

PORDENONE – VIRTUS ENTELLA 3-0

GOL: 4′ pt Ciurria, 31′ Musiolik, 93′ Butic

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli (34′ st Stefani), Falasco; Magnino, Calò (26′ st Pasa), Misuraca (38′ st Scavone); Zammarini (26′ st Biondi); Ciurria, Musiolik (38′ st Butić). A disp.: Bindi, Del Savio, Banse, Scavone, Mallamo, Turchetto, Samotti, Rossetti. All. Domizzi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Cleur (1′ st De Col), Pellizzer, Chiosa, Costa; Mazzocco, Brescianini, Morosini (1′ st De Luca); Dragomir, Schenetti (29′ st Mancosu); Brunori (29′ st Rodriguez). A disp.: Albertazzi, Poli, Marcucci, Coppolaro, Settembrini, Andreis, Meazzi, Pavic. All. Vivarini.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale: Illuzzi di Molfetta.

NOTE: al 16′ st espulso De Luca per doppia ammonizione. Ammoniti Berra, Costa, Bassoli. Angoli 3-8.

OMNISPORT | 05-04-2021 14:55