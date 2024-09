Paolo Cannavaro: crisi profonda con la Pro Vercelli, il Messina pareggia e il tecnico si dimette

I risultati dei sei anticipi della quinta giornata: Padova e Renate guidano a punteggio pieno la classifica del girone A, vince anche l'AbinoLeffe

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È iniziata la quinta giornata di Serie C 2024/25, con i sei anticipi del turno disputati venerdì 20 settembre. Le restanti gare si svolgeranno tra il fine settimana e lunedì, offrendo ancora spettacolo per gli appassionati. La partita tra Pro Patria e Novara, è stata rinviata a martedì 1 ottobre a causa della tragica scomparsa del direttore sportivo degli azzurri, Christian Argurio.

Terzo ko di fila per la squadra di Cannavaro

È spettacolo puro nel girone A di Serie C, con Padova e Renate già protagoniste nella lotta per il primato. Entrambe le squadre, a punteggio pieno con 15 punti, hanno rispettivametne conquistato un successo esterno. La squadra di Andreoletti ha trionfato 3-1 sul campo della Pro Vercelli. Dopo essere passati in svantaggio per la rete di Iotti, i biancoscudati hanno pareggiato grazie a un autogol di Sbraga. Nella ripresa, le reti di Favale e Delli Carri hanno chiuso la partita. È crisi nera per la squadra di Paolo Cannavaro, che incassa la terza sconfitta consecutiva.

Simile la trama per il Renate, che ha battuto la Virtus Verona in rimonta. Sotto nel primo tempo per il gol di Toffanin, la squadra ha reagito nella ripresa con i gol del subentrato Bocalon e di Auriletto. Successo anche per l’AlbinoLeffe, vittorioso per 2-0 contro la Giana Erminio grazie ai gol di Zoma e Longo, entrambi di testa.

La Ternana vince anche a Pesaro

Pari a reti inviolate tra Gubbio e Campobasso, con il portiere umbro Venturi protagonista di un paio di interventi decisivi che hanno mantenuto il risultato sullo 0-0. Buone notizie anche per la Ternana, che, nonostante la delicata vicenda del possibile rischio penalizzazione dovuto al pagamento parziale dei contributi nell’ultima scadenza e la trattativa in corso per la cessione del club, continua a brillare sul campo. La squadra ha conquistato una vittoria contro il Pesaro grazie a un rigore trasformato da Cicerelli e a un colpo di testa di Capuano.

Messina, Sciotto respinge le dimissioni di Modica

Terremoto in casa Messina, con le dimissioni dell’allenatore Modica dopo il pareggio per 2-2 contro la Casertana. I siciliani erano passati in vantaggio nel primo tempo con le reti di Petrungaro e Luciani, ma nella ripresa si sono fatti rimontare dai gol di Carretta e Damian, quest’ultimo a segno sulla ribattuta del rigore parato da Curtosi. Nonostante le dimissioni, durante la conferenza stampa post-partita, il presidente Pietro Sciotto ha dichiarato: “Non solo le respingo, ma gli rinnovo ancor più fiducia di prima”.

