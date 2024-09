Serie C, Novara in lutto: addio al ds Christian Argurio, rinviata la gara con la Pro Patria

Lutto in Serie C: a 52 anni si è spento il direttore sportivo del Novara Fc. Fatale un malore improvviso. Rinviata la gara con la Pro Patria

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Lutto per il Novara Fc, che piange il direttore sportivo Christian Argurio. Originario del messinese, il dirigente azzurro è venuto a mancare nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre. Ricoverato d’urgenza dopo un malore, per lui non c’è stato nulla da fare. Rinviato il match contro la Pro Patria.

Lutto in casa Novara

Si è spento nella tarda mattinata di oggi, il ds del Novara Fc, Christian Argurio. Ricoverato in condizioni disperate presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore del capoluogo piemontese, il 52enne dirigente azzurro era stato vittima di un grave infarto che lo aveva sorpreso nella giornata di martedì 17 settembre. La camera ardente è allestita allo Stadio Silvio Piola, mentre il club ha chiesto e ottenuto il rinvio al 1° ottobre (ore 18.30) del match valevole per la quinta giornata del girone A di Serie C contro la Pro Patria, che avrebbe dovuto disputarsi venerdì 20 settembre.

La toccante nota del club azzurro

Ad annunciare il triste epilogo è stato il club piemontese con una toccante nota ufficiale: “Il Novara FC piange Christian Argurio. Con un dolore straziante, Novara Football Club comunica la scomparsa del direttore sportivo Christian Argurio. Dopo il malore occorso nella giornata di martedì, si è spento oggi presso l’Ospedale Maggiore di Novara. La Società intera è distrutta per l’improvvisa e incommensurabile perdita”.

Il messaggio prosegue: “Anima buona, un amico e un punto di riferimento per tutti, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità. La sua straordinaria umanità, unita alla sua grande conoscenza del calcio, hanno lasciato un segno indelebile nel nostro cuore. In questo momento di profonda sofferenza, ci stringiamo attorno alla compagna Roberta, al figlio e a tutta la famiglia“.

La carriera di Argurio

Argurio ricopriva il ruolo di direttore sportivo del Novara Football Club dallo scorso febbraio. Voluto fortemente dalla nuova proprietà costituita dalla famiglia Boveri, nella passata stagione aveva contribuito in modo decisivo alla salvezza della squadra allenata da Giacomo Gattuso. Nella sua carriera, partita da Messina, è passato da Udinese, Bari, Catania, Juventus, ma anche in Croazia, con l’Hajduk Spalato e l’Nk Istria, ed era tornato in Italia propria grazie al Novara.

Il cordoglio di Messina e Catania

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio c’è il Messina: “L’Acr Messina apprende con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Christian Argurio, già direttore sportivo del del Messina. Buon viaggio Direttore“. Al cordoglio si unisce anche il Catania, che omaggia così l’ex dirigente: “La prematura scomparsa di Christian Argurio priva il mondo del calcio di un dirigente capace e di un uomo cordiale, affidabile e disponibile“.