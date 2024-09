Serie C: Antenucci due gol a 40 anni ma non basta alla Spal, Perugia ko con nuovo presidente. Avellino, ecco la decisione su Pazienza

Terza giornata: nel girone C, il Monopoli si aggiudica il derby contro il Foggia. Poker del Benevento con doppietta di Acampora contro il Potenza

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Domenica ricca di emozioni per la Serie C, con ben 13 partite in programma. La giornata non è stata però priva di intoppi: dopo il posticipo di Torres-Milan, spostata al 18 settembre per gli impegni dei rossoneri con le Nazionali, anche Entella-Ascoli è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche in Liguria. La sfida tra gli uomini di Fabio Gallo e i bianconeri, verrà recuperata oggi, lunedì 9 settembre, con calcio d’inizio alle 16:30. Di seguito, tutti i risultati delle partite.

Poker Padova, secondo ko consecutivo per la Triestina

La Giana Erminio ha conquistato i tre punti battendo di misura la Pro Vercelli, grazie a un rigore trasformato da Lamesta, assegnato per un fallo di Serpe su Stuckler in area di rigore. Vittoria netta anche per il Padova, che ha travolto l’Arzignano in trasferta con un secco 1-4. Capelli ha aperto le marcature nel primo tempo, seguito nella ripresa dai gol di Bortolussi, Favale e Liguori. Inutile il gol di Nepi arrivato in pieno recupero per i padroni di casa. Momento difficile per la Triestina, che incassa la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko contro l’Union Clodiense, i giuliani sono caduti anche contro il Caldiero Terme, con Marras che ha deciso la partita dopo appena un minuto dal fischio d’inizio.

Ko Spal e Perugia, prima vittoria per la Pianese in campionato

Mirco Antenucci ha celebrato il suo quarantesimo compleanno nel miglior modo possibile, realizzando una doppietta nella sfida della sua Spal contro la Lucchese. Tuttavia, i due gol del capitano non sono stati sufficienti per garantire la vittoria alla squadra ferrarese. Inizio choc per la Spal, che nei primi 19 minuti ha subito ben tre reti, siglate da Costantino, Quirini e Antoni. Nonostante la rimonta tentata da Antenucci, la squadra non è riuscita nemmeno a strappare il pareggio.

Nel frattempo, il Perugia, che ha cambiato proprietà dopo 13 anni con la cessione completa delle quote da parte di Santopadre all’imprenditore argentino Javier Faraoni, ha incassato una sconfitta sul campo del Carpi. Le reti di Verza e Sall nella ripresa hanno condannato i biancorossi.

Dopo il ko contro la Ternana, il Pontedera si riscatta travolgendo il Sestri Levante con un netto 4-1, in una partita interrotta per 40 minuti a causa di un violento temporale. Dopo il gol iniziale di Conti per gli ospiti, Italeng e Ianesi hanno ribaltato la situazione. Nella ripresa, le marcature di Ragatzu e ancora Ianesi hanno completato la rimonta.

Seconda vittoria consecutiva per la Vis Pesaro, che si è imposta sul Legnago Salus grazie alla rete del capitano Di Paola, subentrato al 14′ del secondo tempo. Infine, storico successo per la Pianese, che ha conquistato i suoi primi tre punti tra i professionisti superando il Campobasso per 2-0, con gol di Sorrentino e Mignani.

Avellino in difficoltà: ecco la decisione del club

Il tanto atteso match tra Avellino e Cerignola si è concluso con un deludente 0-0. I biancoverdi continuano a vivere un momento difficile, uscendo dal campo del “Partenio-Lombardi” tra i fischi dei tifosi e ancora a secco di vittorie in campionato. Nonostante l’ennesima prestazione poco brillante, la società ha confermato la fiducia al tecnico Michele Pazienza e alla dirigenza, almeno fino alla delicata sfida contro la Cavese, in programma domenica 15 settembre.

Prosegue invece il sorprendente avvio del Sorrento, che con la vittoria contro l’Altamura arriva a sette punti in classifica. Dopo il gol di De Francesco e la risposta di Sabbatani, i campani hanno trovato la rete decisiva con Bolsius. Nelle altre gare, due poker da segnalare: il Benevento ha travolto il Potenza con un netto 4-1, grazie alla doppietta di Acampora e ai gol di Talia e Manconi, che hanno chiuso la partita dopo che D’Auria aveva accorciato le distanze su rigore per il Potenza.

Stesso risultato nel derby pugliese tra Foggia e Monopoli, con i rossoneri che, dopo essere passati in vantaggio con Salines, sono stati travolti dalle reti di Viteritti, Calvano, Bruschi e Bulevardi. Infine, pareggio senza reti tra Giugliano e Cavese.