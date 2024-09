Benevento-Potenza, moviola: un rigore concesso e uno negato ai lucani dall'arbitro che fu vittima di cori razzisti

La prova dell’arbitro Tona Mbei al Ciro Vigorito per la III giornata di C analizzata ai raggi X, il fischietto di colore nato a Cuneo ne ha ammoniti 4

Jules Roland Andeng Tona Mbei, la scelta per Benevento-Potenza, in stagione ha già diretto nel girone C di Serie C, da arbitro del match tra Crotone e Team Altamura alla prima di campionato, vinto dai rossoblù per 2-0. Lo scorso agosto il fischietto di Cuneo ha diretto anche Pro Patria-Pro Vercelli, match di Coppa Italia Serie C: in due gare 14 cartellini gialli e 1 rosso a referto. In Patria-Arzignano (girone A), fu vittima di insulti razzisti dagli spalti. Fu lui stesso a segnalare l’accaduto nel referto, e il giudice sportivo comminò poi una multa alla Pro Patria ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Cuneo?

I precedenti di Tona Mbei con Benevento e Potenza

L’unico precedente con il Benevento per Tona Mbei riguarda una gara del campionato Primavera della scorsa stagione, terminata 2-2 in casa dello Spezia. Prima assoluta sia con la Strega che con i lucani per il fischietto piemontese.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colavito e Cecchi con IV uomo Vogliacco, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 21′ Felippe (P), 39′ Cappellini (B), 61′ Rillo (P), 85′ Castorani (P). Recupero 2’pt e 4’st.

Benevento-Potenza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara della terza giornata di C. Al 22′ ammonito Felippe per un intervento in ritardo su Prisco. Al 38′ per fallo in area su Schimmenti di Cappellini, che viene ammonito, l’arbitro concede un rigore ai lucani che D’Auria realizza. Al 54′ punizione dal limite di D’Auria: Nunziante devia in angolo. Sul corner il Potenza protesta per un possibile fallo di mano in area ma l’arbitro fa ampi gesti di continuare. Al 60′ giallo per Rillo dopo un fallo su Starita. Ammonito all’84’ anche Castorani per un intervento falloso su Viviani.