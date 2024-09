Catania-Benevento, moviola: un gol annullato e pioggia di cartellini

La prova dell’arbitro Di Francesco di Ostia Lido al Massimino per la II giornata di C analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ne ha ammoniti sei

Dario Di Francesco, l’arbitro designato per Catania-Benevento, aveva già diretto 37 partite in serie C con 16 vittorie delle formazioni di casa, 11 pareggi e 10 vittorie in trasferta, decretando 11 rigori e comminando 6 espulsioni ma come se l’è cavata ieri sera al Massimino il fischietto di Ostia Lido?

I precedenti di Di Francesco con Catania e Benevento

L’arbitro di Ostia aveva già diretto il Benevento nel campionato scorso, al Vigorito contro il Messina (1-1). Due invece i precedenti col Catania: a Giugliano con gli etnei vincenti e ad Avellino con sconfitta clamorosa per 5-2.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Consonni e Taverna con IV uomo Gervasi, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Viviani, Acampora, Anastasio, Manconi, Guglielmotti, Bethers. Espulso il collaboratore tecnico Vanzetto

Catania-Benevento, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 7′ ammonito Viviani per fallo su Guglielmotti. Al 10′ giallo anche per Acampora che atterra Sturaro. Al 20′ il giallo tocca ad Anastasio. Al 49′ il Catania protesta per un fallo non fischiato ai danni di Lunetta: l’azione prosegue e il tiro di Manconi termina in fallo laterale dopo una deviazione. Al 54′ il Catania trova il raddoppio, ma l’arbitro annulla per una posizione irregolare di Di Tacchio. Ammonito Manconi al 60′. Al 68′ espulso Vanzetto, collaboratore tecnico di mister Toscano, per proteste. La gara si fa sempre più nervosa, arrivano i gialli per Guglielmotti al 75′ per un intervento duro sulla trequarti catanese e per Bethers al 77′ per perdita di tempo.