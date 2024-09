Avellino-Giugliano, moviola: finale rovente, rigore negato e rosso al 96’

La prova dell’arbitro Djurdjevich di Trieste al Partenio nella II giornata di C analizzata ai raggi X, il fischietto triestino ne ha anche ammoniti 7

L’arbitro Aleksandar Djurdjevich – designato per Avellino-Giugliano – è al quarto anno in CAN C e ha diretto finora 34 gare di campionato. Il suo score era di 170 ammonizioni, 10 espulsioni di cui 4 per doppia ammonizione e 13 calci di rigore ma come se l’è cavata ieri al Partenio il fischietto triestino?

I precedenti di Djurdjevich con Avellino e Giugliano

Djurdjevich aveva già incrociato le due squadre: il 22 gennaio 2023 ha diretto la gara Giugliano-Latina (1-1) e il 25 febbraio 2023 Avellino-Virtus Francavilla- (0-1). Djurdjevic ha un solo precedente con l’Avellino: nella stagione 2022/2023 ha diretto la sfida interna contro la Virtus Francavilla, che si impose per 0-1 al “Partenio-Lombardi” con rete di Murilo.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Santarossa e Nigri con IV uomo Striamo, l’arbitro ha ammonito 7 giocatori: sette giocatori: De Rosa (G), Njambe (G), Solcia (G), Maselli (G), Caldore (G), Liotti (A), Cancellotti (A). Espulso al 96′ De Cristofaro (A). Recupero: 3′ pt, 6′ st.

Avellino-Giugliano, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 34′ qualche scintilla in area tra Gori e Caldore, entrambi richiamati dall’arbitro. Al 48′ De Rosa costretto a bloccare Palmiero e viene ammonito. Al 58′ intervento ritenuto falloso ai danni di Palmiero. Cartellino giallo per Njambe. Al 62′ trattenuta evidente di Solcia su ripartenza dei biancoverdi. Arriva l’ammonizione per il difensore. Continuano a fioccare ammonizioni e il finale è rovente. Dubbi per un presunto fallo da rigore di Caldore su Redan all’82’ ma l’arbitro ravvede un fallo dell’attaccante stesso. Al 96′ rosso diretto per osso per De Cristofaro per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara.