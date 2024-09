Avellino-Cerignola, moviola: graziato Tascone, rigore negato e contestazione finale

La prova dell’arbitro Mucera di Palermo al Partenio nella terza giornata di serie C, il fischietto palermitano ha ammonito cinque giocatori

Giuseppe Mucera, l’arbitro scelto per Avellino-Cerignola, è al quarto anno in Can-C e vanta una discreta esperienza ma viene ricordato per l’errore che fece nel marzo del 2023, quando in Vicenza-Arzignano dopo aver dato 5′ di recupero fischiò la fine con un minuto di anticipo. Resosene conto, dopo essersi messo le mani in faccia, chiese scusa a tutti e fece riprendere la gara per altri 60 secondi tra le proteste. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto palermitano.

I precedenti di Mucera con Avellino e Cerignola

Mucera ha diretto per la prima volta una sfida dell’Avellino. Erano tre, invece, i precedenti con i pugliesi: tre vittorie.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Spataro e Montanelli con IV uomo Di Cicco, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Tascone (C), Gonnelli (C), Rocca (A), Parigini (C, non dal campo), Armellino (A). Recupero 3′ pt e 7′ st

Avellino-Cerignola, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara della terza giornata di C. Al 41′ graziato Tascone: solo giallo per lui dopo un fallo su D’Ausilio per impedirne la ripartenza. Al 43′ ammonito anche Gonnelli. Al 45′ proteste per un presunto fallo di mano di Capomaggio in area del Cerignola. L’arbitro fa proseguire. Nella ripresa al 13′ giallo per Rocca, al 31′ per proteste viene ammonito dalla panchina Parigini, poco dopo giallo per Armellini. Al 34′ angolo di Russo, Armellino stacca di testa e trova una deviazione in corner, che per Mucera non c’è. Dopo 7′ di recupero l’arbitro fischia la fine, termina 0-0 e si scatena la rabbia dei tifosi irpini che contestano fischiando sonoramente.