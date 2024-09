Il difensore è uscito zoppicante dalla partita col Psv, mentre il 18enne montenegrino potrebbe trovare spazio sulla trequarti. Il brasiliano verso un’altra bocciatura?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tanti dubbi per Thiago Motta in vista della partita di sabato tra la Juventus e il Napoli: il più importante riguarda le condizioni di Gatti, uscito malconcio dalla gara col Psv. Ma il tecnico è tentato anche dal concedere una chance ad Adzic sulla trequarti. A centrocampo, infine, potrebbe profilarsi un’altra bocciatura per Douglas Luiz.

Juventus, Motta in ansia per le condizioni di Gatti

Come sta Federico Gatti? È questa la domanda che affligge la Juventus dopo la vittoria per 3-1 sul Psv in Champions League e a pochi giorni dalla partita col Napoli all’Allianz Stadium. Martedì sera il difensore è uscito zoppicando dal campo a causa di una distorsione alla caviglia: “Nulla di importante”, aveva commentato Thiago Motta dopo la gara, ma soltanto la giornata di oggi darà un verdetto sulle sue condizioni. In caso di forfait Motta dovrebbe schierare Danilo – alla prima da titolare in stagione, appena 38’ per lui finora – accanto a Bremer.

Juventus, Motta tentato dal talento di Adzic

Altro dubbio per Motta riguarda la trequarti, dove salgono le quotazioni di Vasilje Adzic: negli ultimi allenamenti il montenegrino classe 2006 è apparso in grande forma e contro il Napoli potrebbe avere una chance da titolare. D’altra parte la stima da parte del tecnico italo-brasiliano, che l’ha aggregato alla prima squadra invece di spedirlo in Next Gen come pianificato da Cristiano Giuntoli al momento dell’acquisto dal Podgorica, è elevata e dopo gli sforzi in Champions League uno tra Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez potrebbe riposare: in quel caso Adzic potrebbe essere preferito a Mbangula.

Juventus, Douglas Luiz rischia un’altra bocciatura

Infine, il dilemma a centrocampo. Dopo la partita anonima contro l’Empoli – l’unica in cui è stato schierato da titolare, salvo essere sostituito al 67’ – e la panchina col Psv Douglas Luiz dovrebbe tornare in campo dal 1’, tuttavia non è da escludere che, almeno in avvio, Motta possa preferire una mediana più dinamica e muscolare contro un avversario come il Napoli, che fa dell’intensità garantita a centrocampo da Anguissa e Lobotka una delle sue armi migliori. Chissà però come prenderebbe Douglas Luiz la 5a panchina nelle prime 6 partite stagionali.