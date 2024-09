Juventus, Vlahovic ancora a secco ma si emoziona sui social: la reazione del popolo bianconero

La Juve stende 3-1 il Psv all'esordio in Champions ma il serbo non si sblocca. I tifosi al post dell'attaccante: "Devi avere più fiducia in te stesso"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus ha ritrovato il sorriso con la bella vittoria all’esordio in Champions League contro il Psv. Vlahovic non s’è ancora sbloccato, ma si è affidato ai social per palesare tutte le sue emozioni in occasione della nuova avventura nell’Europa che conta.

Juventus, il digiuno di Vlahovic continua: le parole di Motta

Nelle ultime settimane Vlahovic è stato tra i calciatori più contestati per via delle prestazioni deludenti nei pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli. Anche in Champions il gol non è arrivato, tuttavia il serbo ha inciso con l’assist per il 3-0 di Nico Gonzalez. A fine gara Thiago Motta ha analizzato la prestazione del centravanti ex Fiorentina: “Non ha fatto gol ed è vero che un attaccante ha sempre voglia di segnare ed è giusto che abbia quest’ambizione, ma tante altre cose le fa bene. Sono contento del suo lavoro”. C’è, però, un aspetto da migliorare. “Deve gestire il lato emotivo, perché può capitare a un attaccante di non segnare. Deve pensare che in campo vanno fatte anche altre cose e che i gol arriveranno”.

L’emozione di Dusan per l’avventura in Champions

Una vittoria va sempre sempre celebrata, ancor più se centrata nella competizione più nobile del Vecchio Continente. La Juventus ha iniziato la sua avventura europea nel migliore dei modi e Vlahovic ha voluto raccontare le emozioni vissute nella notte speciale dell’Allianz Stadium. “Sentire in campo l’inno della UEFA Champions League è sempre un’emozione incredibile – ha scritto il serbo su Instagram -. Vincere questa partita ha reso la serata ancora più speciale. Grazie a tutti per il grande supporto!”. Al bando le polemiche, con questo post Dusan ha chiamato a raccolta il popolo bianconero, ottenendo l’effetto desiderato.

La reazione dei tifosi della Juve al post di Vlahovic

A leggere i commenti dei tifosi della Juventus al post di Vlahovic vien da dire che in molti hanno deciso di seppellire l’ascia da guerra. Nessuna polemica, ma solo qualche consiglio costruttivo. “Mai ti lasceremo solo, abbi più fiducia in te stesso, e stai rilassato, che allo stadio e a casa sono tutti con te. Vola come una farfalla e pungi come un’ape. Grande Dusan, complimenti per l’assist” scrivere Rachid. “Dusan, crediamo in te, ottimo l’assist, continua a lavorare duro” aggiunge Giovanni. Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandro: “Il gol arriverà, hai fatto un grande assist. Sappiamo tutti che sei forte, devi scoprirlo tu!”. Chiosa così ‘warrior’: “Dusan, hai tantissima forza, smettila di bloccarti mentalmente per quello che ti dicono. Tu sai quanto vali e anche il vero tifoso lo sa, quindi avanti tutta e spacco tutto”.