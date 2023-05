Il tecnico della Pargolette dopo la sconfitta contro il Padova: “ I miei ragazzi hanno fatto un grande campionato e hanno avuto questo grande premio, sono contentissimo”

12-05-2023 14:53

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Padova, Alberto Villa – tecnico della Pergolettese – ha analizzato la gara del primo turno dei playoff di Serie C.

Le dichiarazioni del tecnico: ”La mia squadra ha fatto di tutto per mettere in difficoltà il Padova e per buona parte della gara ci è riuscita. Nell’ultima partita abbiamo ritrovato una costante del nostro inizio di campionato: l’ultimo passaggio, la finalizzazione. Se avessimo pareggiato, avremmo riaperto la partita. Il minimo errore lo abbiamo pagato caro”.

Prosegue poi il mister della Pergolettese: “Peccato, ma ai miei ragazzi non posso dire niente perché hanno fatto un grande campionato e hanno avuto questo grande premio di giocare all’Euganeo. Sono contentissimo” riporta Tutto C.