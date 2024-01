Serie C: Capuano fermato dal Benevento, riscatto Juventus, il Cesena scappa

Dal mezzo passo falso dei sanniti alla fuga della squadra di Mimmo Toscano, che continua a dominare il girone B. La Next Gen torna a vincere a Ferrara

29-01-2024 13:26

Sta per chiudersi il lungo weekend di Serie C, dedicato alla 23a giornata della regular season. Nel girone C, il Benevento di Auteri non riesce a rispondere alla vittoria della capolista Juve Stabia, regalando una ghiotta opportunità all’Avellino di Pazienza, impegnato stasera contro il Sorrento. Nel gruppo B, vola il Cesena di Mimmo Toscano, che allunga su una Torres mai realmente in partita con la Carrarese. Si riscatta anche la Juve Next Gen, che batte a domicilio la SPAL.

Il Taranto di Capuano ferma il Benevento di Auteri

Partita bellissima allo “Stadio Erasmo Iacovone”, dove il Taranto di Eziolino Capuano riesce ad annullare due volte il vantaggio del Benevento di Gaetano Auteri. Botta e risposta in apertura di match, con Berra che si conferma difensore goleador in casa giallorossa. All’esterno della Strega, risponde su calcio di rigore il solito Mamadou Kanouté, al nono gol stagionale.

Nella ripresa, eurogol di Camillo Ciano, al rientro dalla squalifica. Superato Vannucchi e parziale di 1-2. Gli ospiti, però, non riescono a consolidare il risultato e subiscono la reazione dei rossoblù, bravi a punire Paleari con il neo arrivato Simeri, presentato alla vigilia al fianco di un Capuano vulcanico. Nel finale, i pugliesi avrebbero addirittura l’opportunità di vincere la gara, ma sprecano l’impossibile nei minuti di recupero. Alla fine, un punto per parte.

Il Benevento è ora nuovamente a -8 dalla capolista Juve Stabia e rischia di andare a quattro lunghezze dai rivali dell’Avellino, qualora i Lupi vincessero contro il Sorrento di Maiuri nel Monday Night di giornata.

Monopoli stoico a Catania

Al “Massimino”, il Catania di Cristiano Lucarelli continua a non trovare continuità tra le mura amiche. Il Monopoli di Roberto Taurino, espulso nel finale, riesce a centrare un pareggio di capitale importanza grazie al gol di Bizzotto, nonostante l’inferiorità numerica imposta dal rosso rifilato a Ferrini.

All’uscita dal campo, bordata di fischi per Cosimo Chiricò, spesso al centro di voci di mercato. Prossimo weekend cruciale per gli etnei, impegnati allo “Zaccheria” di Foggia contro una squadra in estrema difficoltà. I Gabbiani pugliesi, con alcuni problemi di formazione, saranno chiamati ad ospitare l’Avellino di Michele Pazienza, sabato 3 febbraio alle ore 20.45.

Cesena in fuga nel girone B, riscatto Juve Next Gen

Il Cesena di Mimmo Toscano vola a +6 sulla Torres e vede la B. Con il successo esterno di Ancona, i romagnoli proseguono la loro marcia trionfale, figlia di una prima parte di campionato straordinaria. Difesa granitica e attaccanti di qualità, pronti a sfruttare ogni occasione utile. I sardi crollano a Carrara, con i padroni di casa che vincono con un rotondo 5-1.

Crolla la SPAL al “Mazza”, con la Juve Next Gen che stacca la zona playout e si porta a quota 27, grazie all’1-3 di Ferrara. Vince anche il Gubbio di Piero Braglia, di misura contro la Lucchese di Gorgone, reduce dalla vittoria in Coppa Italia con il Padova. Ad Olbia cade l’Arezzo, nonostante il supporto di circa 200 tifosi amaranto presenti nel settore ospiti. Finisce, invece, in parità Rimini-Pineto.