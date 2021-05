Serie C: definiti gli orari delle gare dei playout

Ecco il programma delle gare di Andata e Ritorno dei Play Out in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società. Di seguito le Modalità di svolgimento.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

Le squadre che risultano perdenti, retrocederanno al Campionato di Serie D.

GARE DI ANDATA

SABATO 15 MAGGIO 2021

GIRONE B

RAVENNA – LEGNAGO SALUS Ore 17.30

A.J. FANO – IMOLESE Ore 17.30

GIRONE C

BISCEGLIE – PAGANESE Ore 17.30

GARE DI RITORNO

SABATO 22 MAGGIO 2021

GIRONE B

LEGNAGO SALUS – RAVENNA Ore 17.30

IMOLESE – A.J. FANO Ore 17.30

GIRONE C

PAGANESE – BISCEGLIE Ore 17.30

OMNISPORT | 05-05-2021 13:36