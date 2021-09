Serie C, Di Marzio: "Bari scatenato sul mercato"

Non si nasconde il Bari che come obiettivo quello di tornare in cadetteria alla fine di questa stagione.

La formazione di Gaetano Auteri e del presidente De Laurentiis ha iniziato con un pareggio esterno il campionato di Serie C: 1-1 sul campo del Potenza. Un risultato e una prova che non bastano per salire in B ed ecco allora gli ultimi colpi di mercato per tentare di raggiungere l’obiettivo.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale, mette in evidenza le operazioni di mercato della società dei De Laurentiis: “Bari scatenato in questa sessione di calciomercato. I biancorossi hanno infatti messo a segno l’ennesimo grande colpo: il centrocampista Davide Di Gennaro. Classe 1988 Di Gennaro era svincolato dopo l’ultima esperienza al Cesena. Tante le maglie importanti vestite in carriera, dal Bologna al Cagliari fino a quelle di Salernitana e Lazio. Ora per lui, all’età di 33 anni, una nuova occasione di riscatto con la maglia del Bari”.

“Per il centrocampista centrale é pronto un contratto biennale. Una dimostrazione di fiducia nei confronti di un giocatore che é sicuramente un lusso per la Serie C, ma che dovrà ritrovare la condizione migliore. L’acquisto di un regista era l’ultimo tassello che serviva ai biancorossi per completare l’ottimo mercato svolto in questa sessione. Oltre all’acquisto di Di Gennaro infatti negli ultimi giorni di mercato sono arrivati anche Gigliotti e Pucino. Il primo, difensore centrale classe 1989, era rimasto senza squadra dopo il fallimento del Chievo. Il secondo invece arriva dopo l’ultima stagione giocata con la maglia dell’Ascoli. Per lui pronto un contratto triennale”. Ha concluso Di Marzio sul suo sito ufficiale.

OMNISPORT | 01-09-2021 13:08