Serie C, blitz Mantova a Vicenza e Diana a rischio esonero. Picerno-Casertana, pari e polemiche

Emozioni nelle due gare di cartello in Lega Pro: il casertano Montaldo furioso: E se questo non è rigore! Uno per avere un rigore deve essere sparato?

09-12-2023 10:49

Il Mantova capolista ha sbancato il “Menti” di Vicenza con i gol di Radaelli e Galuppini condannando il Vicenza alla seconda sconfitta nelle ultime quattro partite. Contestazione, silenzio stampa e panchina a rischia per Diana.

Clima tutt’altro che disteso anche al termine di Picerno-Casertana 0-0, con gli ospiti che hanno protestato in maniera vibrante per un calcio di rigore non concesso a Montalto che si è poi sfogato sui social.

Serie C, girone A: Vicenza ko, contestato e in silenzio stampa

La sconfitta con il Mantova è stata maldigerita dai tifosi del Vicenza. Circa 200 tifosi hanno incontrato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Luca Matteassi mentre è stato rifiutato il dialogo con i calciatori. Il quinto posto in classifica, a 15 punti dal primo, frustrano le ambizioni dei supporter biancorossi, desiderosi come la proprietà di rivedere quanto prima possibile il Vicenza almeno in Serie B. Proprio il direttore sportivo Luca Matteassi ha annunciato il silenzio stampa a oltra finché i risultati e si è soffermato sul futuro dell’allenatore Aimo Diana:

“Non vorrei domande perché in questo momento parlare non ha senso, dobbiamo solo lavorare. Il Mantova ha meritato la vittoria. In questo momento c’è solo bisogno di lavorare, non c’è altro da dire, non c’è da parlare di Diana. Il Mantova ha strameritato e siamo veramente amareggiati”.

A completare il quadro dei risultati delle gare valide per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C, in attesa di Atalanta Under 23-Padova (oggi, ore 16:15): Fiorenzuola-Arzignano 0-0, Pergolettese-Virtus Verona 2-1, Legnago Salus-Novara 1-1, Lumezzane-Pro Sesto 1-0, Pro Patria-Alessandria 1-1, Pro Vercelli-Trento 2-0 e Renate-Albinoleffe 0-2.

Serie C, girone C: Picerno-Casertana 0-0, Montalto furia social

Non meno teso il clima lasciato in eredità da Picerno-Casertana 0-0, anticipo della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. I lucani si sono fermati dopo sei vittorie di file, la Casertana ha allungato a dieci la striscia di risultati utili consecutivi, ma ha fine gara l’attaccante della Casertana, Adriano Montalto, ha sbottato attraverso i suoi social: “Uno per avere un rigore deve essere sparato?”

L’episodio è relativo a un contatto nel secondo tempo tra la punta e il terzino sinistro rossoblù Walter Guerra. Montalto ha postato un video sulle storie Instagram e ha dunque scritto testualmente:

“E se questo non è rigore!! Uno per avere un rigore deve essere sparato?”

Oggi sono in programma Crotone-Juve Stabia, Giugliano-Monterosi, Messina-Catania e Turris-Latina. Domani spazio a Sorrento-Brindisi, Benevento-Avellino, Foggia-Potenza, Taranto-Monopoli. Lunedì due derby pugliesi: Taranto-Monopoli e Virtus Francavilla-Audace Cerignola.

Serie C, girone B: il programma

Tra oggi e domani scenderanno in campo anche le squadre nel girone B di Serie C. Il programma odierno: Juventus U23-Pineto, Pescara-Olbia, Pontedera-Gubbio, Spal-Entella, Recanatese-Cesena. Domani Lucchese-Fermana, Rimini-Carrarese, Sestri Levante-Ancona, Torres-Arezzo e Perugia-Vis Pesaro.