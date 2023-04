Serie C girone C, 37a giornata: vince il Pescara di Zeman

Il Delfino s'impone in rimonta all'Adratico (2-1 sul Monopoli) e consolida la terza posizione. Il Catanzaro dei record non si ferma, bene anche la seconda forza Corotone

16-04-2023 19:57

Nella trentasettesima e penultima giornata del girone C di Serie C (campionato stravinto dal Catanzato) il Pescara di Zdenek Zeman s’impone in rimonta all’Adratico – con le reti di Lescano e Brosco -, 2-1 sul Monopoli, consolidando così la terza posizione in graduatoria. Proprio Catanzaro dei record non si ferma e batte in casa (sempre 2-1) anche il Foggia, bene anche la seconda forza Crotone, vittorioso sul Gelbison. Di seguito, risultati e classifica:

Fidelis Andria-Avellino 1-0

Gelbison-Crotone 0-2

Catanzaro-Foggia 2-1

ACR Messina-Juve Stabia 1-0

Audace Cerignola-Latina 2-1

Pescara-Monopoli 2-1

Virtus Francavilla-Picerno 0-1

Giugliano-Potenza 3-2

Monterosi Tuscia-Taranto 0-0

Turris-Viterbese 2-1.

La classifica: Catanzaro (già in B) punti 96; Crotone 77; Pescara 62; Picerno 59 e Audace Cerignola 59; Foggia 58; Monopoli 51; Giugliano e Latina 46; Taranto, Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia 45; Avellino e Turris 43; ACR Messina 40; Monterosi Tuscia 39; Gelbison 36; Fidelis Andria 33; Viterbese 30.