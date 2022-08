Serie C, i gironi ufficiali: sorprese per Alessandria e Pescara

04-08-2022 18:30

Dopo l’esclusione di Campobasso e Teramo (con l’inserimento di Fermana e Torres), la Lega di Serie C oggi, giovedì 4 agosto, ha composto i 3 gironi della stagione 2022/2023. E non sono mancate la sorprese. La retrocessa Alessandria è stata infatti inserita nel gruppo B al posto del Piacenza, rimasto nell’A insieme alle ‘corazzate’ Padova, Pordenone e Vicenza. I grigi, il cui obiettivo è ritornare in B nonostante un mercato tutt’altro che stellare, se la vedranno soprattutto con Reggiana, Cesena e Virtus Entella. Per quanto riguarda il gruppo C, almeno sulla carta, le favorite sono Catanzaro, Crotone, Avellino e Pescara. Proprio gli abruzzesi rappresentano la seconda sorpresa di giornata con l’inserimento nel girone del Sud.

Girone A: Albinoleffe, Arzignano, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Piceerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese.