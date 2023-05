Il tecnico del Potenza in conferenza stampa dopo il primo turno dei playoff: “La prestazione è stata solida, determinata, tecnica e di grande voglia”

12-05-2023 11:55

Il tecnico del Potenza, Giuseppe Raffaele, dopo aver guidato i suoi ragazzi al passaggio del primo turno dei playoff di Serie C, dopo aver superato il Picerno nel derby, ha detto la sua in conferenza stampa. Nel prossimo turno il Potenza affronterà – allo stadio Zaccheria – il Foggia.

Le parole del tecnico Raffaele: “Quale è stato il nostro punto di forza? Sognare è sempre possibile, dopo aver chiuso il discorso salvezza con 5 giornate d’anticipo, credevamo nei playoff. Abbiamo avuto tante problematiche ma li abbiamo ottenuti sul filo di lana, meritandoli. Il punto di forza nasce da lì. La prestazione è stata solida, determinata, tecnica, di grande voglia. Nel momento in cui abbiamo rischiato le loro ripartenze – e lì loro sono letali, perché è giusto riconoscere i loro meriti – siamo stati bravi e abbiamo trovato il gol nel momento giusto. Volevo fare due cambi iperoffensivi, ma ho cambiato strategia. La squadra è stata matura fino alla fine e la sua evoluzione non la valuto con il passaggio del turno, ma con la prestazione”.

Prosegue poi il tecnico del Potenza: “Ho visto una prestazione come ne abbiamo fatte tante fuori case. Adesso dobbiamo prepararci alla prossima, anche se è normale che ora ci sia la giusta soddisfazione. Ma dobbiamo pensare al sogno e il sogno è preparare la prossima partita. Abbiamo meritato il passaggio, senza nulla togliere al Picerno. Lo abbiamo voluto. Anche per Foggia dovrò gestire il materiale che abbiamo ma penso che possiamo giocarcela alla grande. Il Foggia cosa deve temere del Potenza? Loro valuteranno i nostri pregi e i nostri difetti, io devo pensare a come sfruttare al massimo l’organico, sappiamo che per vincere a Foggia ci vuole una partita perfetta, punto molto sull’entusiasmo della squadra”.