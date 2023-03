Serie C in campo per la 32a giornata

Turno infrasettimanale per la terza serie, già in campo ieri (martedì 14 marzo) col girone B

15-03-2023 11:29

Turno infrasettimanale per la Serie C. Girone A e C in campo tra oggi pomeriggio e questa sera per il trentaduesimo turno. Girone B già in campo ieri sera (martedì 14). Due i posticipi previsti domain: Fidelis Andria-Crotone e Catanzaro-Monterosi. Di seguito, programma e risultati:

GIRONE A

– Oggi alle 14,30

Renate-Triestina

– Oggi alle 18

Lecco-Feralpisalò

Mantova-Arzignano Valchiampo

Padova-Pro Sesto

Pordenone-Piacenza

Pro Patria-Novara

Pro Vercelli-Juventus NG

Sangiuliano City-AlbinoLeffe

Trento-Pergolettese

– Questa sera alle 20,30

Vicenza-Virtus Verona

GIRONE B

– Giocate ieri

San Donato Tavarnelle-Olbia 0-2

Alessandria-Fermana 1-1

Carrarese-Fiorenzuola 2-0

Imolese-Ancona 2-1

Pontedera-Reggiana 0-0

Cesena-Virtus Entella 4-0

Lucchese-Siena 1-1

Recanatese-Gubbio 0-2

Torres-Rimini 0-0

Vis Pesaro-Montevarchi 0-1

GIRONE C

– Oggi alle 14:30

Messina-Pescara

Latina-Potenza

Picerno-Audace Cerignola

Turris-Gelbison

Viterbese-Taranto

– Oggi alle 18

Giugliano-Avellino

– Questa sera alle 21

Foggia-Monopoli

Virtus Francavilla-Juve Stabia

– Domani alle 14,30

Fidelis Andria-Crotone

– Domani alle 17,30

Catanzaro-Monterosi