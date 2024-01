Serie C, Latina ok col Monterosi, riflettori su Foggia-Avellino e Juventus-Rimini

Dodici partite oggi in Lega Pro. Tanti gli appuntamenti di spicco, Latina di misura nell'anticipo, in campo anche Lumezzane-Vicenza e Giano-Atalanta

20-01-2024 09:53

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

22a giornata di Serie C. Soltanto una partita è già stata giocata, quella tra il Latina e il Monterosi con affermazione di misura da parte dei nerazzurri laziali. La giornata di oggi è invece piuttosto calda, caratterizzata dal match del Pino Zaccheria tra Foggia e Avellino. Alla Juventus Next Gen tocca invece ospitare il Rimini in un incontro che mette in palio pesanti punti salvezza. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che ci attende.

Il Latina passa di misura. Buona la prima di Fontana

Partiamo dal Gruppo C che ha già vissuto una puntata con Latina-Monterosi. I nerazzurri hanno interrotto la terribile striscia di tre sconfitte consecutive vincendo di misura contro l’ultima della classe. A regalare i tre punti ai pontini è stata una rete di Giuseppe Fella ad inizio ripresa. Buona la prima, insomma, per mister Gaetano Fontana sebbene il lavoro da qui alla fine si preannuncia lungo e complicato.

Gruppo C: spicca Foggia-Avellino

Restiamo a questo punto nel Gruppo C dove alle 16:15 è previsto il confronto tra l’AZ Picerno, secondo in classifica, e il Catania reduce dalla rotonda vittoria sul Brindisi. A proposito dei pugliesi, saranno proprio loro a chiudere la giornata di oggi nell’anticipo serale delle 20:45 contro l’Audace Cerignola. Vedremo se i biancazzurri sapranno risollevarsi. Il clou del turno è però Foggia-Avellino con i rossoneri che cercano riscatto in una gara sicuramente difficile. E’ messo maluccio pure il Francavilla (4 ko di fila) che va a giocare a Crotone.

Le partite di oggi del Gruppo C

ore 16: 15 AZ Picerno-Catania

ore 20:45 Brindisi-Audace Cerignola

ore 20:45 Foggia-Avellino

ore 20:45 Crotone-Francavilla

Gruppo B: la Juve ospita il Rimini

Due pareggi e due vittorie nelle ultime 4 partite. Segnali di ripresa della Juventus Next Gen da confermare pure nel prossimo incontro interno contro il Rimini. Stessi punti e stessi problemi per Lucchese e Recanatese con gli ospiti che non vincono una gara dal 12 novembre. Chiudiamo con lo scontro diretto d’alta classifica tra Cesena e Pontedera. La capolista affronta la quarta in classifica che arriva all’appuntamento dopo due trionfi di fila.

Le partite di oggi del Gruppo B

ore 16:15 Juventus Next Gen-Rimini

ore 18:30 Lucchese-Recanatese

ore 20:45 Cesena-Pontedera

Gruppo A: 5 le partite di giornata

E chiudiamo col Gruppo A in questo viaggio a ritroso nello Stivale. Questo è il girone più coinvolto nella giornata di oggi con la bellezza di cinque partite. Partiamo dal Vicenza che alle 16:15 fa visita al Lumezzane nel tentativo di proseguire la propria marcia verso i playoff. Obiettivi più modesti per Renate e Pergolettese, distaccate di 6 lunghezze e vogliose di allontanarsi il più possibile dai bassifondi. Alle 18:30 tocca a Pro Vercelli-Triestina e Padova-Alessandria. Chiude l’Atalanta U23 (3 vittorie nelle ultime 4 gare) che affronta il Giana Erminio.

Le partite di oggi del Gruppo A

ore 16:15 Lumezzane-Vicenza

ore 18:30 Renate-Pergolettese

ore 18:30 Pro Vercelli-Triestina

ore 18:30 Padova-Alessandria

ore 18:30 Giana Erminio-Atalanta U23