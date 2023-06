Serie C, Marani sul Siena: “Manca la fideiussione”

Ai microfoni di TG3 Toscana Matteo Marini fa il punto della situazione in casa Siena: “Merita di avere una situazione chiara e positiva”

26-06-2023 22:43

Matteo Marani, neo presidente della Lega Pro, ai microfoni di TG3 Toscana ha fatto il punto della della situazione in casa Siena. Ecco, come riportato da Tuttomercatoweb, gli aggiornamenti di Marani: “Il Siena ha presentato domanda nei tempi giusti, però questa domanda manca di alcune cose. Soprattutto della fideiussione, questo è il punto che in questo momento ci preoccupa. Questi atti verranno poi trasferiti alla Federazione e il 30 giugno sapremo da Covisoc e da tutti gli organismi interni alla Federazione quale sarà il quadro definitivo”.

Prosegue poi il numero 1 della Lega Pro: “Il Siena ha dimostrato tante volte di saper ripartire e trovare un proprio modello. In questi ultimi anni ha nobilitato grandi palcoscenici e fatto grandi cose. Credo che non possa mai smettere o scomparire, per la passione e per i tifosi che si porta dietro. È una piazza molto bella, tradizionale con grande blasone. Merita di avere una situazione chiara e positiva. Bisogna essere onesti non è solo l’attualità, gli ultimi anni sono stati un po’ tormentati, con diverse proprietà. Credo che Siena adesso meriti di avere una situazione di tranquillità e serenità” riporta anche Sienaclubfedelissimi.it.