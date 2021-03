Serie C, nessun pareggio: poker del Como, la Fermana vince allo scadere

Sono state otto le partite di Serie C nel pomeriggio: nessun pareggio, solo vincitori e sconfitti. L’AlbinoLeffe ha la mglio contro Olbia per 1-2, mentre il Como si scatena con un poker con il Pontedera. A segno Benassai, Rosseti, Gabrielloni e Gatto per i lombardi, inutile la doppietta di Caponi per gli ospiti.

Elia per il Perugia e Masini per il Lecco regalano una vittoria di misura in trasferta alle due squadre, rispettivamente contro Imolese e Pistoiese. Vittorie più rotonde per il Catania conto la Cavese per 0-2, 3-0 del Gubbio al Matelica e 2-0 del Bari in casa contro la Paganese. Successo al 92esimo per la Fermana contro il Modena.

OMNISPORT | 27-03-2021 19:45