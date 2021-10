Serie C: nuovi allenatori ad Avellino e Viterbo

Soffia vento di novità nel girone C della Serie C.

Mentre in testa veleggia il Bari, che ha vinto il derby contro il Monopoli grazie a un gol nel finale di Manuel Scavone, scavando un solco di quattro punti sui biancoverdi, secondi insieme a Turris e Francavilla, fanno notizia le difficoltà di due grandi come Avellino e Palermo.

I siciliani non sono andati oltre lo 0-0 nel posticipo contro la Juve Stabia di Walter Novellino e sono già a sette punti dal primo posto. Peggio va agli irpini, che hanno cambiato allenatore dopo la sconfitta contro la matricola Monterosi: esonerato Piero Braglia, che ha pagato caro il primo ko stagionale giunto dopo cinque pareggi e una sola vittoria, al suo posto arriverà Vincenzo Vivarini, ex allenatore proprio del Bari con cui raggiunse la finale playoff 2020 persa contro la Reggiana prima di approdare in Serie B alla Virtus Entella.

Nuovo allenatore anche nel girone B, dove a cambiare è la Viterbese, una delle sei squadre della categoria ancora senza vittorie (insieme a Virtus Verona, Pro Sesto, Grosseto, Potenza e Vibonese): i laziali, ultimi con appena tre punti, hanno esonerato Alessandro Dal Canto. Il nuovo tecnico è Giuseppe Raffaele, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

OMNISPORT | 05-10-2021 11:12