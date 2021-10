Serie C: Paloschi salva il Siena, il Lecco ferma il Padova

Sono state ben nove le partite disputate in Serie C in giornata. Il Pro Vercelli ha perso in casa contro il Feralpisalò per 2-0, stesso risultato che però ha fatto felice la Reggiana contro Olbia al Mapei Stadium. Hanno perso tra le mura amiche anche il Messina (3-1 col Monterosi) e la Pistoiese (2-1 col Teramo).

L’Avellino si è imposto di misura sulla Virtus Francavilla col rigore di Gagliano, mentre tra Gubbio e Pontedera non c’è stata storia (3-0 per gli umbri). Il Montevarchi vince di rimonta sul Modena 2-1, il Lecco ferma il Padova (capolista del girone A) trionfando 3-2. Solo 1-1 tra Siena e Fermana con Paloschi che evita la sconfitta degli ospiti.

