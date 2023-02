Serie C, Pordenone: scricchiola la panchina di Di Carlo

Secondo il Messaggero Veneto, la dirigenza neroverde avrebbe mal digerito il pari interno contro il Mantova, subito in rimonta

13-02-2023 13:52

Non solo quella del Crotone nel girone C. Traballa anche un’altra panchina di Serie C – e questa volta parliamo del girone A -, più precisamente quella del Pordenone, in mano a Domenico Di Carlo. Secondo il Messaggero Veneto, infatti, il presidente dei Ramarri Mauro Lovisa ha strigliato la squadra – tra le principali candidati, alla vigilia, per la vittoria del campionato e il ritorno diretto in Serie B – dopo il 2-2 interno subito in rimonta contro il Mantova.

Decisiva diventerà quindi, per i friulani, la sfida in trasferta di sabato 18 febbraio contro il Trento allo stadio “Briamasco”. Attualmente il Pordenone è secondo in classifica a 46 punti a -1 dal tandem in vetta Pro Sesto-Feralpisalò.