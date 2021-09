Serie C: Pro Vercelli a punteggio pieno

Dopo la vittoria sul Seregno dello scorso weekend, la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza si trova a punteggio pieno dopo tre giornate.

Vittoria all’esordio in casa contro il Lecco per 1-0, successo esterno a Sesto San Giovanni per 2-1 contro la Pro Sesto e altri tre punti casalinghi nell’ultimo turno di campionato contro il Seregno grazie all’1-0 firmato da Mattia Rolando.

Su questo si è espresso dalle colonne di Tuttosport Alex Casella, ds delle Bianche Casacche: “Tre partite non dicono nulla, ma, quando coincidono con altrettante vittorie, portano entusiasmo e voglia di continuare a lavorare con impegno. E’ stata una partita complicata, di quelle che nelle stagioni un po’ storte non vinci di sicuro. I campionati, poi, vivono di alti e bassi: sarà importante trovare sempre il giusto equilibrio. Al di là dei risultati mi ha fatto piacere vedere una crescita costante, partita dopo partita, tanto a livello individuale come nel collettivo. […] Finora siamo stati una bella coralità. Finché continueremo a ragionare al plurale, credo che sarà difficile per tutti battere la Pro Vercelli”.

OMNISPORT | 14-09-2021 13:11