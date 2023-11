Serie C: Taranto vola ma Capuano è furioso, colpaccio Catania a Brindisi

La squadra di Capuano vince anche il recupero con il Messina, ma l'allenatore riporta tutti sulla terra: "Non c'è nulla da festeggiare, non possiamo fare voli pindarici".

02-11-2023 12:44

Il Taranto non fa scalo neanche nel match di recupero contro il Messina. La squadra di Capuano continua a vincere e a sognare. Impossibile non farlo quando la capolista dista solo 4 punti in classifica. L’allenatore nel post partita ha caricato l’ambiente, analizzando con il suo solito stile la gara. Una gioia a metà, con il tecnico che ha portato subito tutti sulla terra: “Non c’è nulla da festeggiare, non possiamo fare voli pindarici“. Non vale lo stesso discorso per il Catania, che ritrova il sorriso a Brindisi e si rilancia in zona playoff.

Il Taranto non si ferma, il Catania rivede la luce

Terza vittoria consecutiva e una classifica che splende sempre di più. Il Taranto di Capuano, grazie alla doppietta di Bifulco, supera anche il Messina e vola al quarto posto. La prossima giornata i pugliesi affronteranno la capolista Juve Stabia, un bel banco di prova per capire le vere ambizioni e la forza del club. Rivede la luce anche il Catania, che vince a Brindisi e ritrova i tre punti, dopo una partita equilibrata, che si stappa solo al 71′ con la rete di Sarao. Poi dopo pochi minuti ci pensa Bocic a chiudere il match.

Capuano senza freni, le dichiarazioni

L’allenatore del Taranto, già malconcio per l’infortunio a una costola rimediato contro la Virtus Francavilla, ha elogiato e anche strigliato la squadra a fine partita: “Innanzitutto, vorrei ringraziare lo staff medico per avermi permesso di scendere in panchina, nonostante le mie condizioni non ottimali. Per quanto riguarda la gara, il Messina ha iniziato con il 3-5-2 e abbiamo cambiato le uscite. Quando la squadra avversaria gioca a specchio siamo avvantaggiati e Modica, da tecnico intelligente, se n’è accorto. Nella ripresa non c’è stata mai partita.

Volendo trovare una pecca, non possiamo sbagliare così tanti gol. Sono felice per il risultato, per la prestazione e per il pubblico. Abbiamo vinto per la gente di Taranto e oggi i sacrifici fatti in estate insieme al presidente Giove stanno assumendo un senso. Giochiamo ogni tre giorni e non è da tutti avere questa condizione fisica. Questa squadra, però, è un bello spot per il calcio. Tuttavia, non c’è nulla da festeggiare e non possiamo fare voli pindarici. Fra pochi giorni affronteremo la Juve Stabia capolista. Al contrario nostro, loro saranno freschi ma ce la giocheremo. Sappiamo resistere agli sforzi, faremo rifiatare qualcuno e cercheremo di recuperare anche Fabbro”.

Serie C, in campo l’ultimo recupero

Olbia e Pineto scenderanno in campo, oggi 2 novembre, per il recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro la Juve Next Gen e da una classifica preoccupante (17esimo posto), mentre gli ospiti sono tra le sorprese del campionati, in zona playoff. Con una vittoria potrebbero addirittura salire al quinto posto, a pari punti con la Carrarese e la Recanatese. A sciogliere ogni nodo ci penserà il campo.