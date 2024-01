Serie C, poker Giugliano, frena il Taranto ma Capuano si loda: siamo realtà più bella d’Italia

La squadra di Bertotto ritrova la vittoria contro il Foggia, pari nella sfida tra i pugliesi e il Picerno: le dichiarazioni di Eziolino Capuano

13-01-2024 12:29

I due anticipi del girone C hanno dato ufficialmente il via alla 21esima giornata di Serie C. Tanti gol e spettacolo, con il Giugliano che ha mandato ko il Foggia e il Taranto di Capuano che non è andato oltre il pareggio con il Picerno. Oggi, sabato 13 gennaio, si entrerà nel vivo della giornata con numerose gare in programma.

Notte fonda per il Foggia: 4-1 contro il Giugliano

Il Giugliano torna a sorridere dopo tre sconfitte di fila ritrovando la vittoria nella sfida contro il Foggia. I pugliesi, dopo il momentaneo vantaggio con la rete di Embalo, hanno dovuto far fronte all’espulsione di Di Noia dopo il primo quarto d’ora del match. Ne ha approfittato la formazione di Bertotto, che prima ha rimontato e poi ha dilagato. A determinare il 4-1 finale è stata la rete di Ciuferri, la doppietta di Sorrentino e il gol di Balde nei minuti di recupero.

Momento decisamente negativo per i rossoneri, che nelle ultime sette partite hanno subito cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria, posizionandosi al quattordicesimo posto della classifica con 25 punti. D’altra parte, il Giugliano, si lascia alle spalle un periodo di blackout conquistando tre punti preziosi utili a consolidare la propria posizione in zona playoff.

Botta e risposta tra Taranto e Picerno: 1-1 allo Iacovone

Taranto e Picerno si sono divise la posta in palio nella sfida valida per la 21esima giornata di Serie C, consolidando le rispettive posizioni di rilievo nel campionato. La sfida tra le due squadre è terminata con il risultato finale di 1-1. È successo tutto nel secondo tempo allo “Iacovone”, con Romano che non ha fallito dagli undici metri e la risposta del bomber Murano, attualmente a quota 15 gol in campionato.

Continua a sorridere la classifica per entrambe le squadre: in attesa degli altri risultati, il Taranto di Capuano occupa la quinta posizione con 37 punti, mentre il Picerno è al secondo posto con 38 punti.

Capuano: “Avremmo meritato i tre punti”

Proprio al termine della sfida tra Taranto e Picerno, si è espresso ai microfoni l’allenatore Eziolino Capuano, che non ha nascosto qualche malcontento: