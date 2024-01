Serie C, con Taranto-Picerno e Giugliano-Foggia riparte il campionato: dove vederle in tv

La 21esima giornata inizia con gli anticipi del girone C e si conclude col posticipo del girone B tra Pescara e Perugia, domani Avellino-Juve Stabia

12-01-2024 12:47

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Si avvicina con grande attesa il secondo turno del girone di ritorno nel campionato di Serie C, con la 21esima giornata che si preannuncia emozionante grazie ai numerosi big-match in programma. Il weekend calcistico inizierà oggi, venerdì 12 gennaio, e si concluderà lunedì 15 con il posticipo del girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul girone C, dove cresce l’attesa per il derby campano tra Avellino e Juve Stabia.

Serie C, si inizia con gli anticipi del girone C

La 21esima giornata di Serie C prenderà il via con i due anticipi del girone C. Oggi, venerdì 12 gennaio, alle 20:45 scenderanno in campo Giugliano e Foggia, attualmente entrambe a quota 25 punti in classifica e con l’obiettivo playoff ben saldo nella mente. Entrambe provengono da un periodo opaco: la formazione campana ha subito tre sconfitte consecutive, mentre i rossoneri vanno a caccia del riscatto dopo il ko nel derby contro il Taranto.

Contemporaneamente, si affronteranno anche Taranto e Picerno. La sfida mette di fronte la terza e la quinta forza del girone C, con una posta in palio alta per entrambe le squadre. Un’occasione per ridurre il gap dalla capolista Juve Stabia e consolidare le proprie posizioni nella zona playoff.

Girone C

Giugliano-Foggia ore 20:45

Taranto-Picerno ore 20:45

Serie C, le gare di sabato 13 gennaio

Il programma della 21esima giornata prosegue sabato 13 gennaio con cinque sfide nel girone A. La Pro Vercelli sarà di scena contro il Renate, mentre l’Atalanta U23 affronterà il Trento. Sfida importante tra Pro Sesto e Fiorenzuola, entrambe alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla zona playout. Situazione simile per la Pro Patria e il Novara, attualmente posizionate al sedicesimo e diciassettesimo posto in classifica. Infine, la Triestina ospiterà l’AlbinoLeffe. Si procede con una sola sfida del girone B, con il Pontedera che affronterà la Fermana, fanalino di coda della classifica.

Nel girone C, lo spettacolo è assicurato con un ampio palinsesto di gare, tra cui spicca la sfida al vertice tra Avellino e Juve Stabia. Si prospetta un confronto di alta quota tra le due squadre campane, entrambe in buono stato di forma. La squadra di Pazienza arriva al match dopo cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali è stato il convincente 0-5 contro il Latina. Dall’altra parte, le Vespe, che finora hanno subito solo una sconfitta in campionato, sono reduci dal pareggio amaro contro il Monterosi.

In campo anche Potenza-Latina e Turris-Crotone. Il Catania, invece, se la vedrà con il Brindisi mentre il Monterosi affronterà il Monopoli. In serata, il Benevento si appresta ad affrontare la prima trasferta del 2024 e sarà ospite della Virtus Francavilla.

Girone A

Pro Vercelli-Renate ore 16:15

Atalanta U23-Trento ore 18:30

Fiorenzuola-Pro Sesto ore 18:30

Pro Patria-Novara ore 18:30

Triestina-AlbinoLeffe ore 18:30

Girone B

Pontedera-Fermana ore 16:15

Girone C

Potenza-Latina ore 16:15

Turris-Crotone ore 18:30

Avellino-Juve Stabia ore 20:45

Catania-Brindisi ore 20:45

Monterosi Tuscia-Monopoli ore 20:45

Virtus Francavilla-Benevento ore 20:45

Le gare di domenica 14 gennaio

Proseguendo con le sfide del girone A, la Virtus Verona affronterà l’Alessandria, attualmente fanalino di coda. Nel pieno della zona playoff, Vicenza e Giana Erminio, entrambe a quota 30 punti, cercheranno di guadagnare terreno. Il Padova, desideroso di continuare la corsa verso la vetta, sfiderà il Legnago Salus, mentre la capolista Mantova ospiterà l’Arzignano. In campo anche Lumezzane e Pergolettese.

Domenica 14 gennaio si accenderanno gli entusiasmi anche nel girone B con otto incontri. Si comincia alle 14 con Entella-Pineto e Recanatese-Juventus U23. Nel pomeriggio, l’Olbia affronterà la Vis Pesaro e il Rimini sarà di scena contro la Torres. Il Gubbio di Braglia cercherà di allungare la sua striscia positiva contro un’Ancona protagonista di un momento difficile. La Carrarese, terza in classifica, tenterà di ridurre il gap con le prime due sfidando l’Arezzo. Importante sfida tra Lucchese e Sestri Levante, con i rossoneri a -2 dalla zona playoff e la formazione di Barillari coinvolta nella zona playout. Infine, la capolista Cesena sarà ospite della Spal.

Nella giornata di domenica si chiuderà la 21esima giornata nel girone C con le gare Casertana-Messina e Cerignola-Sorrento.

Girone A

Alessandria-Virtus Verona ore 14

Vicenza-Giana Erminio ore 18:30

Legnago Salus-Padova ore 18:30

Mantova-Arzignano ore 18:30

Pergolettese-Lumezzane ore 18:30

Girone B

Entella-Pineto ore 14

Recanatese-Juventus U23 ore 14

Olbia-Vis Pesaro ore 16:15

Rimini-Torres ore 16:15

Gubbio-Ancona ore 18:30

Carrarese-Arezzo ore 20:45

Lucchese-Sestri Levante ore 20:45

Spal-Cesena ore 20:45

Girone C

Casertana-Messina ore 14

Audace Cerignola-Sorrento ore 20:45

Il posticipo della 21esima giornata

La 21esima giornata di Serie C si chiuderà ufficialmente con l’ultima sfida del girone B. Il Pescara ospiterà allo stadio Adriatrico il Perugia. Sfida in piena zona playoff con le due squadre distanti solo un punto in classifica: la squadra di Zeman vuole ritrovare la vittoria che manca da tre turni, mentre la formazione di Formisano vuole consolidare la vittoria interna contro la Lucchese conquistata nella scorsa giornata.

Girone B

Pescara-Perugia ore 20:30

Serie C, 21esima giornata: dove vederla in diretta tv e streaming

Tutte le sfide di Lega Pro saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming sull’app di Sky Go o NOW TV. Solo un’opzione in chiaro è riservata alla Rai: per questa giornata sarà possibile vedere la sfida tra Pescara e Perugia sul canale Rai Sport.