Serie C, Stefano Palazzi è il nuovo giudice sportivo

Durante il Consiglio Federale del 26 aprile sono state rese note nuove nomine relative agli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale.

La novità più significativa riguarda la Lega Pro, che ha un nuovo Giudice Sportivo. Si tratta di Stefano Palazzi, che prende il posto di Pasquale Marino.

Questo il comunicato della Federcalcio:

“Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio: Giudice Sportivo Lega Pro: Stefano Palazzi (Presidente Corte di Appello Militare di Napoli)”.

Per il magistrato napoletano classe ’60 si tratta di un ritorno in pianta stabile nel mondo del calcio. Il suo nome è noto agli appassionati che lo ricordano come Procuratore Federale della Figc durante l’inchiesta Calciopoli e poi anche durante lo scandalo sul calcioscommesse nel 2011 e anche nel 2015.

OMNISPORT | 26-04-2021 17:01