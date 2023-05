Serie C, Trento e Tedino ancora insieme

Il tecnico, fresco di rinnovo, ai microfoni ufficiali del club: “Ringrazio la Proprietà, il Cda del Club, Direttore Sportivo e Direttore Generale per la fiducia che mi è stata accordata”

26-05-2023 14:44

Bruno Tedino resta a Trento: il tecnico nato ad Udine ha rinnovato per un’altra stagione con opzione condizionata di rinnovo per la stagione successiva con il club di Serie C.

Il tecnico, tramite i canali ufficiali del club, ha voluto ringraziare ka società ed ha elencato i prossimi obiettivi: “Ringrazio la Proprietà, il Cda del Club, Direttore Sportivo e Direttore Generale per la fiducia che mi è stata accordata anche per la prossima stagione: per me sarà un piacere e un onore allenare ancora il Trento e poter svolgere nuovamente il mio lavoro in una città e in una piazza nella quale mi sono sentito a casa sin dal primo giorno. Un grande ringraziamento lo devo anche al gruppo di calciatori che ha costruito e conquistato la salvezza sul campo e alla gente trentina, che mi ha e ci ha sempre tributato affetto e sostegno, anche nei momenti complicati”.

Prosegue poi il tecnico fisco di rinnovo: “Indimenticabile è quanto accaduto nella settimana precedente e durante la gara contro il Novara, quando tutti noi siamo stati letteralmente travolti da un abbraccio e un entusiasmo che definire coinvolgenti è riduttivo. Ci presenteremo al via della nuova stagione con la voglia di migliorare il risultato della scorsa annata, consapevoli che per compiere un ulteriore step verso l’alto serviranno tantissimo lavoro, idee, umiltà, spirito di sacrificio e la voglia di non accontentarsi mai” riporta Tuttomercatoweb.