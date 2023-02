Serie C, ufficiale: è Lauro il nuovo allenatore dell'Alessandria

L'ex Mantova prende il posto dell'esonerato Fabio Rebuffi

16-02-2023 13:15

“Maurizio Lauro è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio. Per lui contratto fino a giugno con la clausola del rinnovo automatico in caso di salvezza diretta. Al suo fianco, mister Lauro avrà come vice Carlo Mandola. A entrambi il benvenuto con l’augurio di buon lavoro”.

Con questo comunicato, l’Alessandria – sedicesima nel girone B e in piena bagarre playout retrocessione – ha annunciato la nuova guida tecnica, in sostituzione a quella di Fabio Rebuffi, proveniente dal settore giovanile grigio ed esonerato dopo il deludente 1-1 contro il San Donato Tavarnelle, colto tra le mure amiche dello stadio Moccagatta.