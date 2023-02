Serie C, ufficiale: Zeman alla guida del Pescara per la terza volta

Il tecnico boemo aveva già guidato il Delfino nel 2011-2012 e tra il 2017 e il 2018

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdenek Zeman. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro”.

Con questo comunicato, la società abruzzese ha ufficialmente assoldato per la terza volta il tecnico boemo dopo la trionfale stagione 2011-2012 – coincisa con la promozione in Serie A trascinata dai vari Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti – e la fallimentare esperienza tra massima serie e cadetteria tra il 2017-2018. Attualmente, il Pescara – che ha registrato le dimissioni di Alberto Colombo – occupa il terzo posto nel girone C della Serie C, letteralmente “cannibalizzato” dal Catanzaro schiacciasassi.