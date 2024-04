Serie D 2023/24, le squadre promosse in serie C: Alcione e Altamura raggiungono Clodiense, Cavese e Trapani

In D arrivano nuovi verdetti con 2 promozioni: l'Alcione blinda la vetta nel Girone A e lo stesso fa l'Altamura nel Girone H col successo nel derby

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Arrivano nuovi verdetti in Serie D. Dopo Clodiense, Cavese e Cavese, anche Alcione e Altamura festeggiano la promozione in C al termine della 36a e terzultima giornata di campionato. Ecco che cosa è successo.

Serie D, Girone A: festa Alcione, è promozione in C

È tempo di festeggiamenti per l’Alcione, che sfrutta il testacoda con il Borgosesia per compiere il salto di categoria. La squadra allenata da Giovanni Cusatis ha potuto staccare il pass per la Serie C grazie allo scivolone del Chisola secondo in classifica, sconfitto 2-1 in casa dal Città di Varese. Partita senza storia, quella vinta 3-0 dai milanesi dell’Alcione che hanno asfaltato gli avversari grazie al gol di Foglio a inizio match e alla doppietta di uno scatenato Manuzzi. Settantotto i punti totalizzati dalla squadra che occupa la vetta del Girone A, frutto di 23 successi, nove pareggi e quattro sconfitte.

Altamura, missione compiuta nel Girone H: è Serie C

È davvero la volta buona: l’Altamura si aggiudica il derby pugliese col Gallipoli, rende vano il successo del Martina col Barletta e può dare il via alle celebrazioni per la promozione in Serie C. Sui social i biancorossi lanciano l’hashtag #LeoniCampioni per rendere omaggio allo splendido percorso dei ragazzi allenati da Domenico Giacomarro. A decidere la sfida col Gallipoli (2-1) il micidiale uno-due messo a segno da Loiodice su rigore e da Lattanzio, abile a sfruttare una disattenzione difensiva degli avversari. Prima del triplice fischio, col Tonino D’Angelo già in festa, è arrivato il gol della bandiera degli ospiti. L’Altamura, inarrestabile negli ultimi turni, ha raggiunto quota 71 in classifica: il +7 sul Martina ha consentito il salto di categoria due giornate prima della fine del torneo.

Serie D: il punto sui club che hanno ottenuto la promozione

La 36esima giornata del campionato di Serie D ha dunque emesso altri due verdetti: Alcione e Altamura sono la quarta e quinta squadra a essere promosse in Serie C. Prima di questi due club, avevano già raggiunto l’obiettivo Cavese (Girone G) e Trapani (Girone I), a cui la settimana scorsa si è aggiunta la Clodiense (Girone C). Una menzione merita senza alcun dubbio la compagine siciliana che negli anni scorsi ha anche sfiorato la promozione in Serie A con Serse Cosmi al timone: i granata, con zero sconfitte, possono essere definiti il Bayer Leverkusen della Serie D.