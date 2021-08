Settebello, Sandro Campagna: "Stupito dalla brutta partenza"

Il ct della Nazionale di pallanuoto Sandro Campagna ha commentato amaro la sconfitta contro la Serbia e l’eliminazione ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e questo è un grande rammarico, perché secondo me non abbiamo giocato male. Ci siamo trovai sotto di 4 gol inaspettamente. Ne abbiamo subiti 4 a uomini pari”.

Gli Azzurri giocheranno contro gli Stati Uniti nella semifinale per l’assegnazione dei posti dal quinto all’ottavo: “Questo è lo sport. Dispiace per i ragazzi, per lo staff, per la Federazione e per tutto il movimento che credeva in noi. Ora ci si concentra sul breve, sulle prossime partite, poi si programma la prossima Olimpiade“, ha spiegato il commissario tecnico.

“Non me l’aspettavo una partenza del genere, avevo visto i ragazzi belli carichi, mi ha sorpreso.Se non prendevamo quei cinque, sei gol tra i primi due tempi, oggi sarebbe stata una battaglia fino all’ultimo secondo”.

OMNISPORT | 04-08-2021 15:32