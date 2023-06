Settecolli, per i 60 anni di Campagna spazio a Italia - Croazia

L'Italia della Pallanuoto torna al Settecolli di Roma

19-06-2023 15:25

L’Italia della pallanuoto maschile torna a Roma per il Settecolli, a distanza di nove anni.

La Nazionale di Sandro Campagna torna allo Stadio del Nuoto in occasione del 59° Trofeo Settecolli come special guest. Venerdì 23 giugno alle 21.00, al termine delle finali di nuoto della prima giornata, affronterà la Croazia campione d’Europa nell’ultimo test match prima della Super Final di World Cup, in programma a Long Beach dal 30 giugno al 2 luglio. Arbitri del match Raffaele Colombo (Italia) e Nenad Peris (Croazia). Nel precedente di nove anni fa al Foro Italico la Croazia vinse 11-10. La partita evento è anche l’occasione per festeggiare i 60 anni del commissario tecnico della Nazionale Alessandro Campagna.

Ai canali della Fin, Campagna ha ricordato: “Tutti i Settebelli di cui ho fatto parte hanno aneddoti straordinari, soprattutto quando c’è un bel clima nella squadra si respira un’energia pazzesca, come quella volta a Shanghai quando facemmo uno scherzo incredibile al vicepresidente Lorenzo Ravina. Queste cose creano gruppo, entusiasmo e senso di appartenenza. Io sono consapevole che i ragazzi sacrifichino parte della loro vita e della loro gioventù per una causa nobile: la pallanuoto, lo sport e il rappresentare la propria nazione. Però dall’altra parte, oltre la disciplina, bisogna lasciare che si scherzi e si sdrammatizzi un po'”.