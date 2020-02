Sfogo Paquetà non convince, ecco perché i tifosi restano scettici

Sembrava certo il suo addio al Milan, radiomercato l’ha inserito al centro di tanti possibili scambi, si è parlato di Juventus, di ritorno in Brasile ed anche di altri club ma alla fine Paquetà è rimasto in rossonero. Il giocatore, che nel 4-4-2 di Pioli si era sentito definitivamente messo fuori gioco, poco aveva fatto per smentire le voci di una cessione.

LA MALATTIA – C’erano state le voci su problemi di ansia, la sua richiesta di non essere convocato e tutti i segnali che lasciavano presagire un addio sicuro. Allo scadere delle 20 del 31 gennaio, ovvero a mercato chiuso, Paquetà però è rimasto al Milan.

LA LETTERA – Il giocatore ha voluto chiarire la sua posizione con una lettera aperta: “Parlo personalmente per ringraziare tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e per chiarire la mia vera situazione! Non c’è mai stata, grazie a dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto”.

SAUDADE – Smentita anche ogni forma di saudade: “Ed inoltre non c’è stata nessuna mancanza di amici o desiderio di tornare in Brasile o pressione per una trattativa. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, per perseguire i miei obiettivi e per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti”.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan, che si erano illusi un anno fa di avere un nuovo Kakà in squadra, restano però scettici in maggioranza: “Perché si è rifiutato di giocare col Brescia? Aveva il ciclo? Il virus T?” o anche: “E allora non è stato convocato perché? Doveva giocare la World League su Fifa?”.

SCETTICI – I fan rossoneri non si commuovono alle parole del brasiliano: “Sì ma l’ha detto dopo che non è riuscito ad andare via.. Molto grave.. ” oppure: “Bhe certo… a mercato chiuso che doveva dire?” o anche: “Speravo portasse un po’ di freschezza calcistica, invece spesso è stato bello, ma fine a sé stesso”.

LA DIFESA – Non manca però un gruppo di tifosi ottimisti: “Le parole di Paquetà mi sono piaciute parecchio, per me ha talento, spero gli diano spazio, ovvio che se gioca 1 partita ogni 10 non puo esprimersi al meglio” o anche: “Il Milan e Pioli hanno un obiettivo importantissimo: recuperare un grande potenziale come Lucas Paquetà” e infine. “Per me è lui l’ultimo acquisto di gennaio 2020 del Milan”.

SPORTEVAI | 01-02-2020 09:04