Sfottò di Biasin a Ronaldo, è polemica su Twitter

La bravura di Cristiano Ronaldo è seconda probabilmente solo alla sua voglia di vincere. Che si tratti di trofei, classifiche cannonieri o premi individuali, il portoghese vuole sempre arrivare primo, davanti a tutti. Ed è facile immaginare, dunque, che CR7 non abbia preso bene l’assegnazione a Robert Lewandowski da parte della Fifa del Best Player Award, il premio che la Federazione Internazionale consegna al miglior calciatore dell’anno.

LE FOTO DELLA FACCIA DI RONALDO E MESSI

La delusione di CR7 e lo sfottò di Biasin

Il bomber polacco del Bayern Monaco, che nella stagione 2019/20 ha vinto Bundesliga e Champions League, s’è piazzato davanti a Leo Messi e Ronaldo: tutti e tre erano collegati in videocollegamento durante la cerimonia di premiazione, quando è stato annunciato il vincitore. L’immagine della faccia di Ronaldo, visibilmente deluso, ha fatto rapidamente il giro del web.

E Fabrizio Biasin non ha potuto fare a meno di prendere amabilmente in giro il campione portoghese. Il giornalista ha postato su Twitter la foto della faccia di Ronaldo, decisamente contrariato, e ha scritto: “L’annuncio della Fifa: Robert Lewandowski vince il premio come miglior giocatore del 2020. Nella foto, la gioia degli astanti”.

Le polemiche degli juventini

Lo sfottò di Biasin ha naturalmente scatenato i commenti dei suoi follower. “Ma veramente pensava di meritarlo lui? Uscito col Lione in Champions agli ottavi, persa la Coppa Italia mentre l’altro ha vinto tutto facendo 846362859 gol”, il commento di Chievodimilano. “Uno scudetto in Italia vinto di 1 punto, eliminazione agli ottavi di Champions… in effetti c’è da chiedersi il perché non abbia vinto Ronaldo”, aggiunge Mark.

Ma sul profilo di Biasin compaiono anche molti juventini, pronti a polemizzare. “Inserire la foto solo con la faccia di Cristiano senza mettere anche la stessa faccia di Messi è al quanto meschino da parte tua. Messi fa la stessa identica faccia”, scrive Gianga.

“Il premio a Lewandowski è meritatissimo, Ronaldo è quello che ha segnato più di tutti nel 2020. Curioso che nella lista sia inserito quello che ha preso pesci in faccia da Lewandowski e dal Real in Liga. Potevano metterci la leggenda del Siviglia e dello Shakhtar…” commenta Prince, alludendo all’assenza di Lukaku, di cui pubblica una foto. “Perché la faccia di Messi esprime profonda gioia vero? Mi chiedo come fai ad essere così… Ah giusto… Tifi Inter!”.

SPORTEVAI | 18-12-2020 12:24