SFS protagonista al Parlamento Europeo: un confronto strategico sul futuro del calcio europeo

Tra i temi chiave affrontati vi saranno il fair play finanziario, i diritti di trasmissione e il quadro normativo che regola la stabilità economica del calcio europeo

SFS si conferma ancora una volta una piattaforma di riferimento per il dibattito sul calcio internazionale, capace di unire innovazione, relazioni e visione strategica

Si è concluso con grande successo il SFS Snack Brussels, evento esclusivo che ha portato il dibattito sulla governance del calcio europeo nel cuore delle istituzioni europee.

Fonte: SFS - Social Football Summit

Ospitato nel prestigioso Parlamento Europeo, ha rappresentato un’opportunità unica per istituzioni, esperti e professionisti del settore di confrontarsi sulle sfide regolatorie, economiche e sociali che plasmeranno il futuro del calcio in Europa.

Zingaretti: “Unire industrie, modelli sociali, cultura e sport”

L’evento, introdotto dai saluti istituzionali dell’On. Nicola Zingaretti, Membro del Parlamento Europeo “Unire l’Europa significa unire la società e le persone. Significa unire industrie, modelli sociali, cultura e anche il settore sportivo“.

“Il calcio è molto più di un gioco. È passione, identità, economia e, soprattutto, un legame sociale che unisce milioni di persone in tutta Europa e nel mondo”

“Per questo noi, come istituzioni europee, non possiamo ignorare le sfide e le responsabilità legate al calcio e allo sport. Dal rispetto delle regole alla difesa dei diritti — di giocatori, tifosi, lavoratori — il calcio può essere un grande esempio di ciò che l’Europa dovrebbe essere: uno spazio di competizione leale, inclusione e opportunità per tutti”.

Fonte: Social Football Summit

E di Gianfilippo Valentini, CEO di SFS – “Il calcio è molto più di uno sport: è un fenomeno sociale, culturale ed economico che coinvolge milioni di persone”.

“Eventi come SFS Snack Brussels sono fondamentali perché permettono di portare le tematiche chiave dello sviluppo sostenibile del calcio all’interno delle istituzioni, favorendo un dialogo costruttivo tra stakeholder, legislatori e operatori del settore”.

“Solo attraverso il confronto possiamo costruire un futuro in cui il calcio sia più equo, inclusivo e sostenibile, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti i suoi protagonisti”.

I Panel

Tre panel di approfondimento hanno guidato il confronto tra alcuni dei massimi esperti del settore

Fonte: Social Football Summit

– Priority Areas: combating discrimination and environmental sustainability in football events – Michele Uva (UEFA) e Cristiana Pace (Enovation Consulting) hanno analizzato strategie e best practices per rendere il calcio più inclusivo e sostenibile, sottolineando l’importanza di infrastrutture efficienti e politiche ambientali concrete.

– Media, geoblocking and broadcasting rights in Europe – Laura Vilches (Sports Rights Owners Coalition), Giuseppe Abbamonte (DG Connect – Commissione Europea) e Paola Marinone (BuzzMyVideos) hanno discusso il futuro della distribuzione dei contenuti calcistici in un contesto di digitalizzazione crescente, affrontando temi come la regolamentazione del geoblocking e la gestione dei diritti media.

– Football governance and the legal struggles that shaped Football – Il panel con Jean-Louis Dupont (Dupont-Hissel), Carlo Rombolà (Studio Rombolà), Giorgio Guazzugli Marini (European Commission), Alexandre Bielefeld (FIFPRO) e Mathieu Moreuil (The European Leagues) ha offerto un’analisi delle sfide legali che stanno ridefinendo il calcio europeo, con un focus su stabilità economica, fair play finanziario e diritti dei calciatori.

Le riforme strutturali

L’evento ha ribadito l’urgenza di riforme strutturali per garantire la competitività del calcio europeo nel rispetto di principi di trasparenza, equità e sostenibilità.

Il dialogo avviato tra istituzioni, leghe, club e stakeholder del settore rappresenta un punto di partenza per future collaborazioni e iniziative concrete.

A chiudere la giornata, un networking aperitif che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di proseguire il confronto in un contesto informale, rafforzando legami e visioni comuni per il futuro del calcio europeo.

L’appuntamento è ora per le prossime tappe di aprile di Milano e Vila-real, con nuovi SFS Snack e approfondimenti sul futuro del settore.