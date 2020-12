Sharapova dopo il ritiro: "Non sono più scesa in un campo da tennis"

A soli 32 anni, Maria Sharapova ha dovuto ritirarsi dai campi di tennis, per via dei tanti infortuni che hanno limitato la sua carriera. L’annuncio è stato dato il 26 febbraio, durante gli Australian Open, poco prima della pandemia che ha coinvolto tutto il mondo dello sport.

L’ormai ex campionessa è stata intervistata dal portale sportivo ‘EssentiallySports’, dove ha dichiarato di non aver avuto più occasione di scendere in un campo da tennis: “Negli ultimi mesi non ho più giocato a tennis, perché me ne sono rimasta a casa, ma di certo lo farò quando le cose si assesteranno e ci sarà maggiore flessibilità. Il tennis è uno sport che amo tantissimo e presto sarò certamente di nuovo in campo. Quando tornerò in campo sarà un po’ strano e bizzarro, ma va bene così. Sono sempre stata una persona che accetta una sensazione o un sentimento anche quando non lo conosce del tutto o non si sento alla grande, mi piace trovare una soluzione. Perciò affronterò anche questa sensazione quando la proverò”.

