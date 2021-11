Sheriff-Inter, Costacurta: "Nerazzurri possono puntare al primo posto"

03-11-2021 23:46

La vittoria dell’Inter per 3-1 contro lo Sheriff ha alimentato l’euforia di tanti addetti ai lavori, che vedono nel successo una rinascita europea della banda di Simone Inzaghi dopo il brutto inizio. TMW riporta le parole di Billy Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista tv:

“L’Inter può far gol in tante situazioni: palle inattive, in velocità, con giocate ragionate. Questa è una squadra che, dopo la Lazio, mi sembra che sia cambiata, sia maturata molto. Ho visto il Real Madrid, per me questa Inter può puntare al primo posto nel girone”.

