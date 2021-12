Shiffrin vince per la quarta volta il gigante di Courchevel, settima Brignone

21-12-2021 19:10

Nel primo gigante femminile di Courchevel terza vittoria stagionale (due su due tra le porte larghe) e 72a in carriera in Coppa del Mondo per Mikaela Shiffrin con 86 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector, al quarto podio in carriera, e 1″08 sulla svizzera Michelle Gisin, al primo podio stagionale e al terzo in carriera nella specialità. Shiffrin è alla quarta vittoria in gigante e la sesta in assoluto a Courchevel, mentre è a quota 14 in Coppa tra le porte larghe. Ma soprattutto torna leader della classifica generale, oltre che per meriti suoi anche per l’uscita di scena nella seconda manche di Sofia Goggia, decima al termine della prima, nella quale era invece uscita Marta Bassino. Due sole azzurre al traguardo: settima Federica Brignone, ventisettesima Elena Curtoni. Domani gigante bis.

OMNISPORT