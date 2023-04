Shootout, Leclerc: "Dispiace per Sainz, restiamo realisti"

Il monegasco: "Sinora siamo sempre stati dietro alle Red Bull in gara, vediamo come andrà".

29-04-2023 12:19

Leclerc si concede il bis a Baku nella sprint shootout. Queste le prime parole a caldo del pilota Ferrari: “Con la gomma soft è stato un po’ complicato, perché arrivi in Q3 senza aver girato con questa mescola da ieri. Le condizioni sono molto diverse rispetto alle qualifiche del venerdì, quindi la macchina si comportava in modo diverso. Il posteriore si è surriscaldato nel secondo giro, ho spinto un po’ di più per migliorare e ho perso la vettura in curva 5“.

L’impatto con il muro del monegasco ha compromesso l’ultimo giro di Sainz per le bandiere gialle, questo l’unico dispiacere: “Per fortuna non ho avuto conseguenze per questa sessione, ma mi dispiace per Carlos che era dietro di me. È un peccato se si stava migliorando, comunque sono molto contento del mio primo giro veloce. Ora dobbiamo confermare questo risultato in gara“.

Sulla sprint e sulla gara, Leclerc ci va cauto: “Ci proveremo, ma dobbiamo anche essere realisti. Sinora siamo sempre stati dietro alle Red Bull in gara, vediamo come andrà. Magari ci sorprenderemo positivamente. Noi pensiamo di aver migliorato parecchio la macchina, ma oggi avremo più risposte. Io farò di tutto per vincere. La Ferrari deve stare in vetta, siamo qui per questo“.