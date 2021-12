Short Track, a Calgary sui 3000 vittoria e record italiano per la Lollobrigida

11-12-2021 10:28

Parte bene il weekend di Coppa del Mondo per l’Italia dello short track.

In Canada, Francesca Lollobrigida, la 30enne dell’Aeronautica Militare, appena una settimana dopo aver firmato il record italiano sui 3000 metri, firma il nuovo primato nazionale e conquista anche la vittoria sulla distanza. Il tempo si abbassa di quasi tre secondi, dal 3’57″35 di Salt Lake City al 3’54″437 di Calgary, e porta in dote il primo successo in carriera della Lollo in Coppa del Mondo sui 3000 metri.

Bene anche gli uomini con Davide Ghiotto, che dopo il terzo posto sui 5000 metri di una settimana fa chiude in seconda posizione, centrando così il secondo podio individuale assoluto in carriera in Coppa del Mondo.

