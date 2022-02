Short Track, Arianna Fontana nella storia: nona medaglia olimpica

05-02-2022 15:49

Arianna Fontana, negli sport invernali è una certezza. Cresciuta praticamente in pista sta affrontando la sua quinta edizione dei Giochi. Oggi, 5 gennaio, è stata protagonista con la medaglia nella staffetta mista, la prima in questa specialità

Con l’argento al collo raggiunge quota nove medaglie olimpiche: è l’italiana più vincente della specialità di short track supera così atleti come Apolo Anton Ohno e Viktor An. Ora l’obiettivo è raggiungere cifra tonda con 10 medaglie, come Stefania Belmondo.

La 31enne di Sondio ha anche vinto la Coppa del Mondo di short track 2012 e Coppa del Mondo di short track 2021.

OMNISPORT