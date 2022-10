Short Track: coach Nicola Rodigari convoca 18 atleti per Bormio

14-10-2022 15:29

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione mondiale dello Short Track: tra due settimane il primo appuntamento della Coppa del Mondo sarà a Montreal, in Canada, in programma dal 28 al 30 ottobre.

Ci sarà anche l’Italia che si prepara in vista dei primi appuntamenti, con il settimo raduno di preparazione estiva che prenderà il via domani al Centro Tecnico Federale di Bormio.

“Si apre un raduno molto importante perché ci porterà alle prime due tappe di Coppa del Mondo. Continueremo il lavoro specifico sulle distanze di gara puntando sulla qualità più che sulla quantità e nella prossima settimana definiremo anche la squadra che prenderà parte alle prime gare del circuito internazionale“. Queste le parole di coach Rodigari che ha convocato i seguenti 18 atleti:

SHORT TRACK, I CONVOCATI PER IL RADUNO DI BORMIO

Chiara Betti (C.P. Pinè)

Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro)

Elisa Confortola (Fiamme Oro)

Katia Filippi (Fiamme Oro)

Gloria Ioriatti (Fiamme Oro)

Arianna Sighel (Fiamme Oro)

Arianna Valcepina (Fiamme Gialle)

Mattia Antonioli (C.S. Esercito)

Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle)

Yuri Confortola (C.S. Carabinieri)

Tommaso Dotti (Fiamme Oro)

Marco Giordano (C.S. Carabinieri)

Pietro Marinelli (C.S. Esercito)

Thomas Nadalini (Fiamme Oro)

Davide Oss Chemper (C.P. Pinè)

Pietro Sighel (Fiamme Gialle)

Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

Davide Viscardi (C.S. Esercito)